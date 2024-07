El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia: supera la barrera de las 40.000 plazas por primera vez

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la mayor la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.146 plazas, la mayor oferta de la historia y un 14% superior a la del año pasado, con 39.574 plazas. No obstante, en el total de 2024 se incluyen 3.000 plazas aún vacantes de las ofertas de los dos años anteriores. Además, un 10% estarán reservadas para personas con discapacidad.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha destacado en rueda de prensa tras el Consejo que esta oferta pública de empleo permitirá la creación neta (diferencia entre altas y bajas) de unas 5.000 plazas. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la convocatoria se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la oferta, recogida en un real decreto ley, de las 40.146 plazas, 31.465 corresponden a la Administración del Estado de las que el 78% serán plazas de acceso libre, 20.840, y 10.625 serán de promoción interna. Para completar las 40.000 plazas, habrá 2.857 plazas destinadas al Cuerpo Nacional de Policía, 3.158 a la Guardia Civil y 2.666 a las Fuerzas Armadas.

3.147 plazas quedan reservadas para personas con discapacidad (10%), de las que 629 serán par personas con discapacidad intelectual (2%), que son las que tienen mayores dificultades de empleabilidad.

Por sectores estratégicos, análisis y gestión de políticas públicas acaparará 7.286 plazas, el ámbito que creará más empleo, seguido de cohesión social y empleo público (2.879), reforma integral y modernización de la justicia (2.525), transformación digital (1.804), infraestructuras y ecosistemas resilientes (1.386), instituciones penitenciarias (923), I+D (886), otros sectores (618) y salud pública e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa (612).

Desde el Gobierno, han destacado que 8.440 plazas de turno libre de los subgrupos C1 y C2 se dedicarán a atención a la ciudadanía y habrá una "oferta histórica" de 2.520 plazas de turno libre para la administración de justicia. Escrivá también ha señalado que como parte del proceso de descentralización, 501 plazas de nuevo ingreso serán para funcionarios de la Administración local con habilitación nacional.

Pese a que la oferta de empleo público es mayor a la aprobada por el Gobierno en 2023, cuando se convocaron 39.574 plazas, sólo UGT ha avalado la OPEP de 2024, ya que ni CSIF ni CC OO han suscrito al acuerdo. Desde CSIF, han rechazado la oferta por no solucionar el déficit en las plantillas, ser insuficiente, mantener la tasa de reposición, reducir la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior, no garantizar la ejecución de los plazos, ya que la convocatoria se puede retrasar hasta 2025, y suponer un abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan. CSIF también denuncia el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir.

Por su parte, CC OO no ha suscrito al acuerdo porque la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, y por no conocerse los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Así, el sindicato ha denunciado que el Gobierno "no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que la ha empeorado con respecto a la de 2023".

En cambio UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha con los criterios generales para la preparación de la OEP para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado", y ha recalcado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, uno de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo.