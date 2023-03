EE UU y la gran banca preparan un rescate de 30.000 millones para salvar al First Republic Bank

Los bancos más importantes de Estados Unidos ultiman junto al Gobierno federal un plan de rescate financiero para inyectar 30.000 millones de dólares (28.300 millones de euros) en el First Republic Bank. El objetivo no es otro que inyectarle liquidez y estabilizar a la maltrecha entidad californiana para evitar que la crisis bancaria se extienda. Según fuentes oficiales, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y PNC Financial Services, junto a representantes de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro cierran en estos momentos la operación, por lo que declinaron informar de los detalles del rescate.

Las acciones de First Republic Bank se desplomaban ya un 28,43% cuando faltaba una hora para la apertura de Wall Street, en el que se vaticina como otro día duro para las acciones del banco, que en las últimas cinco sesiones ha perdido el 73% de su valor. First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE UU, detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, los dos bancos ya intervenidos. Sin embargo, Wall Street y la banca estadounidense recuperaron la senda verde a media jornada, tras los nuevos mensajes de tranquilidad de las autoridades y las promesas de intervención.

La entidad con sede en San Francisco "está buscando formas de aumentar su liquidez y considerando una posible venta", según informó Bloomberg.