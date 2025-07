Grisi (Santander), sobre la compra de TSB al Sabadell: "Es complementaria. Nos viene como anillo al dedo"

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha defendido durante la presentación de resultados del primer semestre de 2025, en el que la entidad ha ganado 6.833 millones, que la compra de TSB al Sabadell por 3.100 millones de euros es una operación estudiada, estratégica y del todo conveniente. En concreto, Grisi ha asegurado que le viene "como anillo al dedo" al Santander porque es un banco muy parecido. Es un operación "tremendamente complementaria", ha subrayado.

"Es un banco que tiene una muy buena estructura de depósitos, muy competitiva, que nos ayuda a complementar la base de depósitos que hoy tenemos en el Reino Unido. En segundo lugar, tiene la gran ventaja de que el 80% de su negocio son hipotecas y el 80% de nuestro negocio en el Reino Unido son hipotecas. Entonces es una integración relativamente fácil de llevar a cabo", ha explicado. También aporta la ventaja de que los clientes del Santander en Reino Unido tengan más sucursales y les permitirá llegar a su objetivo de rendimiento en Reino Unido del 16% (ahora un 11%) un año antes de lo previsto, en 2027.

Banco Santander espera que la adquisición genere un retorno de más del 20% y acelere el crecimiento del RoTE hasta el 16% para 2028. El coste de la operación se cubrirá con los ingresos obtenidos de la venta del 49% Santander Polonia a 2,2 veces su valor contable y a 3 veces de la inversión inicial y lo obtenido también se utilizará n para adelantar el 50% de la recompra de acciones de 10.000 millones entre 2025 y 2026.

Grisi ha reconocido que existen duplicidades, pero aún se está analizando si habrá ajustes de empleo o no, así como si conservarán las dos marcas o no. "Como siempre, hacemos un análisis de la situación y actuamos en consecuencia. Ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando el proceso", ha apuntado. Lo que es clave para la entidad es "no perder mercado en Reino Unido" y actuarán en consecuencia. "Es muy importante comentar lo siguiente. Esta operación nos manda del quinto al tercer lugar en cuentas corrientes y al cuarto lugar en hipotecas. Para nosotros es muy importante la masa crítica que tengamos en los diferentes mercados. Cuando tenemos masa crítica nos permite competir mucho mejor, nos permite ofrecer mejores productos a nuestros clientes y tener un costo de operación mucho más bajo que nos permite ser mucho más competitivos. Y esa es la razón por la que llevamos a cabo la transacción de TSB", ha declarado.

Preguntado sobre si Sabadell le ofreció directamente comprar TSB, Héctor Grisi asegura que la entidad se interesó en la adquisición después de que Banco Sabadell emitiese un hecho relevante el 16 de junio confirmando que había recibido indicaciones de interés preliminares y no vinculantes para comprar TSB y procedieron a analizar esa oportunidad durante dos semanas hasta que el 1 de julio cerraron la operación. José García Cantera, vicepresidente ejecutivo de Banco Santander, ha aclarado que, aunque este periodo de análisis pueda parecer breve, Banco Santander ya conocía "extraordinariamente" la entidad de cuando TSB se escindió de Lloyds y el equipo que analizó una posible compra en aquel momento aún permanece en el Santander. "Es un banco simple, muy parecido al nuestro, que conocíamos extraordinariamente bien de aquella época", ha asegurado.