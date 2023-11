Un grupo húngaro muestra interés en comprar Talgo

Un grupo industrial húngaro ha manifestado interés por adquirir el fabricante de trenes español Talgo. Así lo ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV). A través de un hecho relevante remitido esta misma mañana, la compañía ha asegurado que ha recibido "una manifestación preliminar de potencial interés en la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de la sociedad por parte de un grupo empresarial húngaro -del que no dice su nombre- a un precio de 5 euros por acción". No obstante, Talgo aclara que "hasta donde la sociedad conoce, no existe ningún tipo de decisión por parte de dicho inversor en relación con la posible OPA ni certeza de que este vaya a seguir analizando la operación".

La CNMV ha suspendido de manera cautelar la cotización de las acciones de Talgo en Bolsa tras conocerse el interés de un holding húngaro por hacerse con el 100% de la compañía. En el momento de la suspensión, las acciones de Talgo cotizaban a 3,92 euros, con lo que, de materializarse la OPA del grupo húngaro, la prima a los accionistas por aceptar la oferta superaría ahora mismo el 27,5%.

El diario "La Información" ha avanzado en su edición de hoy que el grupo húngaro estaría interesado en la participación que tiene Trilantic en Talgo. Trilantic controla Talgo de forma indirecta a través de la sociedad Pegaso Transportation International SCA, que es titular del 40,03% del capital de la compañía. Fuera de esta sociedad, la familia Torrente Blasco maneja otro 5,03% del capital a través de su firma de inversión Torrblas; la aseguradora Santa Lucía rebajó su participación en febrero a un 2,86%, y el resto está en manos de miembros del Consejo de Administración e inversores minoritarios como Amundi (2,05%), Santander Asset Management (1,86%) o Norges Bank (1%). El "flee float" (porcentaje del capital negociado en el mercado) asciende al restante 51,47%.

Buenos resultados

Talgo ingresó 470,3 millones en los nueve primeros meses de 2023, un 33,5% más que un año antes, gracias a una mayor fabricación y la extensión de contratos en Alemania y Dinamarca, y con esos datos mejora sus previsiones para el conjunto de 2023, según los resultados que presentó el pasado martes.

La compañía registró un ebitda ajustado de 64,5 millones entre enero y septiembre, un 68% más, debido a la estabilización de márgenes operativos y a resultados extraordinarios provenientes de las extensiones de acuerdos vigentes. Todo ello contribuyó a que la compañía incrementara los márgenes hasta el 13% frente al 10,9% del mismo periodo de 2022, y por encima de lo previsto para el 2023.

En el aspecto comercial, la cartera de pedidos de la compañía se situó en un máximo histórico máximo de 4.200 millones, impulsada por los más de 1.900 millones de euros en nuevas adjudicaciones. De esta manera, Talgo superó ampliamente sus expectativas de nueva contratación y, en palabras de la propia compañía, "consolida una cartera de pedidos que proporciona un alto grado de visibilidad sobre el nivel de actividad industrial para los próximos años".