La guerra comercial con EE.UU y la incertidumbre política desafían a las medianas empresas españolas

La guerra comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos continúan afectando a las empresas medianas de España, según la última edición del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, que recoge las preocupaciones y expectativas del sector a nivel mundial.

En este sentido, el 43% de los directivos españoles asegura que el conflicto comercial con EE.UU. tendrá un impacto en sus planes de internacionalización y comercio exterior. Por otro lado, un 57% de los encuestados aún no ha evaluado cómo les afectará esta nueva situación, ya sea porque no tienen relaciones comerciales con el mercado estadounidense o porque el conflicto no afecta de manera directa a sus operaciones.

Pese a este panorama de incertidumbre global, las empresas españolas mantienen un optimismo moderado respecto a sus exportaciones. El 50% de las compañías prevé incrementar sus ventas al exterior en los próximos doce meses, superando en 4 puntos las previsiones de exportación de las empresas europeas (46%). Este dato refleja la solidez de la economía española y el papel clave que sigue desempeñando en el comercio internacional.

"Es comprensible que los líderes empresariales se sientan preocupados por el impacto de este conflicto comercial, pero la clave está en evaluar la exposición de cada negocio al mercado estadounidense. Es importante anticipar medidas que refuercen la estrategia, desde la financiación hasta la optimización de cadenas de suministro y precios de transferencia", señala Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España.

La incertidumbre generada por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya se reflejó en la opinión de los empresarios españoles, según datos de estudios previos de Grant Thornton. Desde su toma de posesión, la preocupación por la economía aumentó al 47%, mientras que las inquietudes sobre las tensiones geopolíticas alcanzaron un 42%.

Preocupación por la falta de Presupuestos Generales

El IBR también destaca otras preocupaciones relevantes para las empresas españolas, especialmente en el ámbito político y económico. La demora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una preocupación para el 68% de las organizaciones, y el 30% considera que la ausencia de un acuerdo sobre los presupuestos podría tener un impacto muy negativo en su desarrollo, dado que muchas están expuestas a la regulación y las partidas específicas que contienen.

Además, por primera vez en el estudio de Grant Thornton, los directivos españoles expresan su preocupación por la situación del mercado inmobiliario. El 56% cree que la incertidumbre y las perspectivas negativas del sector pueden afectar negativamente sus estrategias de crecimiento, especialmente en lo que respecta a inversiones inmobiliarias y rentas de espacios comerciales.

Apuesta por el talento y la tecnología

A pesar de los desafíos, las empresas españolas están centrando sus esfuerzos en el talento y la tecnología como palancas clave para mantener la competitividad. El 46% de las organizaciones planea invertir en formación y desarrollo de habilidades, un incremento de seis puntos en comparación con el año anterior. Además, el 22% de las empresas tiene previsto realizar incrementos salariales, lo que refleja su intención de fidelizar a los mejores profesionales.

Por otro lado, el 43% de las compañías españolas planea llevar a cabo nuevas contrataciones, lo que indica una recuperación en el mercado laboral tras la creación de cerca de 455.000 nuevos puestos de trabajo durante 2024, con una mejora en la productividad por puesto de trabajo del 0,8%.

No obstante, la falta de profesionales cualificados sigue siendo uno de los principales desafíos para las empresas: el 46% de los directivos teme no poder cubrir sus necesidades de talento, un aumento de dos puntos respecto al trimestre anterior. A pesar de estar por debajo de la media global (53%), este dato subraya la creciente necesidad de invertir en formación y desarrollo.

En cuanto a la digitalización, España sigue a la vanguardia en Europa. El 64% de las empresas tiene previsto invertir en nuevas tecnologías en el próximo año, lo que supone un aumento de 12 puntos respecto al año anterior y una cifra superior en cuatro puntos a la media de la Unión Europea. Además, el 57% de las empresas españolas apostará por iniciativas de I+D+i, lo que destaca el compromiso con la innovación como motor de crecimiento y competitividad.