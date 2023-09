Guerra en el Gobierno por la entrada de STC en Telefónica: Díaz reclama que se pare la entrada en el accionariado

Yolanda Díaz ha irrumpido en tromba en la operación bursátil de STC sobre Telefónica para pedir al Gobierno al que pertenece que frene la operación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones ha reclamado a la vicepresidenta económica Nadia Calviño que el Gobierno "no puede consentir" que la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la compañía Telefónica continúe. "Esta operación no puede continuar, así se lo he hecho llegar y así lo voy a defender", ha señalado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación del libro 'Por una Constitución de la Tierra' de Luigi Ferrajoli.

Para la líder de Sumar, "Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y, como tal, cuenta con el manejo de lo más importante de nuestras vidas, que son los datos, no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos", ha insistido, antes de remarcar que España debe "pensar" en cuáles son los sectores estratégicos del país, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores y cuáles son los límites. "Desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca".

Díaz ha agregado que todos los países tienen reglas para los asuntos estratégicos del país y que también España tiene que pensar cuáles son sus sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos y cuáles son los límites. A su juicio, "España tiene todavía mucho que hacer" para llegar a los niveles que necesita en materia industrial y en lo referido a los citados sectores estratégicos.

Telefónica es la principal inversión de Arabia Saudí en una empresa española y una de las más importantes de un país de Oriente Medio en una compañía del Ibex 35, solo comparable a la que con Iberdrola llevó a cabo el fondo soberano catarí Qatar Investment Authority (QIA), que se convirtió en su accionista más relevante con el 8,70% de la compañía. Después de que este martes se conociera la compra del 9,9 % de Telefónica por parte de la compañía saudí, Calviño también aseguró que el Ejecutivo aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de España, ya que Telefónica es una empresa estratégica para el país.