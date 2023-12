Hacienda logra otro récord de recaudación de impuestos: más 200.000 millones hasta noviembre, un 3,7% más

Con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea llamando a la puerta, después de que esta semana los Veintisiete alcanzaran un pacto para su reforma, Hacienda ha hecho público el dato de déficit acumulado por el conjunto de Administraciones Públicas hasta el mes de octubre, que acumularon un déficit entre enero y octubre de 19.178 millones de euros, una cifra un 3,2% inferior a la del mismo periodo de 2022 y que equivale al 1,31% del PIB -incluyendo el saldo de ayuda a las instituciones financieras-, frente al 1,47% de un año antes. Sin incluir ese saldo, el déficit se ha quedado en el 1,29% del PIB, con 18.849 millones que, en términos absolutos, representa un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el peso sobre el PIB se haya reducido.

La mayor parte del déficit al cierre de octubre ha vuelto a concentrarse en el Estado, con 16.369 millones (1,12% del PIB), un 11,4% menos, a pesar del impacto negativo de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021 (realizado en 2023), que ha sido negativo para el Estado en 11.798, frente al año pasado que fueron 6.106 millones a favor del Estado. Gracias a ello las comunidades autónomas redujeron su déficit hasta octubre un 63,5% interanual, hasta un total de 2.229 millones, equivalentes al 0,15% del PIB.

Hacienda ha publicado también los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta noviembre, cuyo déficit se ha colocado en el 2,16% del PIB, seis décimas menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en valores absolutos, este desequilibrio alcanza los 31.627 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

Asimismo, el departamento que dirige María Jesús Montero ha constatado que las arcas públicas han vuelto a batir su propio récord recaudatorio gracias al despegue de 1,2% de los recursos no financieros, cuyos ingresos alcanzaron los 240.796 millones, un 1,2% más que en 2022, siendo ingresos por impuestos el 83,4% del total de los recursos, alcanzando los 200.864 millones, con un crecimiento del 3,7% respecto a noviembre de 2022.

Los ingresos por IRPF y Patrimonio alcanzaron los 95.155 millones, cifra superior en un 4,8% a la de los once primeros meses de 2022, debido a que los ingresos por el impuesto sobre Sociedades aumentaron un 8,8%, hasta 38.563 millones, gracias al aumento de recaudación de los pagos fraccionados y a la entrada de los ingresos correspondientes de la declaración anual en un 11,9%. En cuanto a la Renta, la cifra hasta noviembre alcanzó los 51.209 millones, un 1,8% menos por el efecto de la liquidación regional, mientras que los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se elevaron casi un 14%, hasta los 3.043 millones. Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 2,8%.

Hacienda también incrementó sus recursos no financieros gracias a los nuevos tributos puestos en marcha por el Gobierno de coalición. Así, Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el gravamen temporal energético, el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas han sumado un importe conjunto de 3.974 millones. En concreto, el gravamen temporal a las energéticas ingresó 1.644 millones; el bancario, 1.264 millones; el de las grandes fortunas, 622 millones; y el de los envases de plástico no reutilizables, 444 millones.

Entre los dos últimos grandes impuestos, el IVA, ha sufrido una ligera caída del 0,5%, hasta 77.985 millones, debido principalmente a dos causas, la reducción de la fiscalidad en los principales productos de la cesta de la compra y un menor dinamismo del consumo, lastrado por la alta inflación. Los ingresos por el impuesto sobre Sociedades aumentaron un 8,8%, hasta 38.563 millones, principalmente por el aumento de los beneficios de las grandes empresas y los grupos consolidados.

De acuerdo con los datos de Ejecución Presupuestaria, las comunidades autónomas registraron hasta octubre un déficit de 2.229 millones, equivalentes al 0,15% del PIB, lo que supone una reducción del 63,5% respecto al mismo periodo de 2022. Este resultado tiene que ver con un aumento de los gastos del 3,8%, mientras que los ingresos crecieron a un ritmo del 6,1%. En el caso de los Fondos de la Seguridad Social hasta octubre de 2023, el informe muestra que registran un déficit de 251 millones. En términos de PIB, el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,02% del PIB. Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 5,9%, gracias sobre todo a la subida de las cotizaciones (+9,8%) frente al aumento registrado en los gastos de un 9,6%.

Finalmente, los datos de ejecución de las Corporaciones Locales del tercer trimestre del año muestran un déficit de 1.214 millones, equivalente al 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,22% del PIB del tercer trimestre de 2022. Así, según los datos de la Ejecución Presupuestaria, el déficit del conjunto de Administraciones en el tercer trimestre del año se situó en el 1,72% del PIB frente al 1,90% (sin ayuda financiera) registrado en septiembre de 2022, lo que supone una disminución de un 1,9%. Los gastos aumentaron un 7%, mientras que los ingresos lo hicieron el 7,8%.