¿Le han bloqueado su tarjeta bancaria? Así es como puede solucionarlo

El dinero plástico se ha vuelto un imprescindible para muchas personas en nuestro país, siendo uno de los métodos de pago más utilizados. Tanto es así, que en España, el número de tarjetas de pago en circulación fue de aproximadamente 97 millones a cierre de 2023, es decir, unas dos tarjetas por habitante, según las cifras facilitadas por el Banco de España (BdE).

Este instrumento bancario se utiliza día a día por millones de personas en España, por ello, no es de extrañar que, entre las diversas operaciones que se realizan, ocurra alguna que otra sorpresa desagradable como que se produzca un pago no autorizado o que la tarjeta se haya bloqueado. Pero, ¿por qué motivo nos pueden bloquear la tarjeta?

El BdE explica que no entregar la documentación solicitada para actualizar la tarjeta puede ser motivo suficiente para su bloqueo, aunque la entidad deberá avisar al propietario antes de hacerlo. Olvidar la contraseña puede ser otro motivo para que se bloquee la tarjeta. Y es que el propietario tiene tres intentos para introducirla bien, si tras estos, una persona sigue sin recordar el PIN, la tarjeta se bloqueará.

"El banco también puede bloquear la tarjeta porque ha caducado, está por encima de su límite de crédito, el emisor de la tarjeta detecta actividad sospechosa que podría ser un signo de fraude", aseveran las abogadas de Legálitas, Laura Sierra y Rosa Quiros. Estos son otros de los motivos para su bloqueo: el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales, la revocación del número de identificación fiscal de una pyme o las discrepancias entre los titulares de una misma cuenta.

El bloqueo afecta a la tarjeta, por lo que esta dejará de funcionar y no se podrá operar con ella hasta que no se solucione el problema con el banco. No obstante, este bloqueo no se produce en la cuenta, por lo que el dinero que hay en ella seguirá disponible y se podrá transferir o incluso retirar sin esta herramienta con la libreta o yendo a una sucursal directamente.

¿Cómo desbloqueo la tarjeta?

"Para restituir la contraseña, puedes llamar por teléfono a los números habilitados por cada entidad bancaria o bien a través de Internet, rellenando tus datos personales e información solicitada", explican las letradas. El banco le hará llegar un código PIN al propietario de la tarjeta para que se cambie en el menor tiempo posible. No obstante, también se podrá ir a la sucursal bancaria para desbloquear la tarjeta.

A la hora de elegir el PIN, las abogadas sostienen que se deberá evitar el uso de fechas de cumpleaños, de aniversario o dirección postal, ya que son datos que pueden ser fáciles de adivinar. Tampoco se tendrá que escoger la misma contraseña para todas las tarjetas. "Una contraseña fuerte y difícil de adivinar debe tener una considerable extensión e incluir símbolos, mayúsculas, minúsculas y números", señalan.