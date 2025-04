La hostelería pierde 13.000 empleados de nacionalidad española en solo cinco años y ganan peso los extranjeros

El empleo en el sector hostelero español no para de crecer empujado por el récord turístico, pero cada vez resulta menos atractivo para los trabajadores de nacionalidad española. Los empleados con nacionalidad solo española han pasado de representar el 67% del total del sector en 2019 al 58% en 2024, lo que supone una pérdida de 13.000 empleados en apenas cinco años. Mientras, los trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad han pasado del 33% al 42% de los ocupados en este sector, según se desprende del desprende del informe "Mercado de trabajo en el sector de la hostelería" elaborado Randstad Research.

En concreto, los empleados foráneos han pasado a representar el 30,7% de los ocupados en ese sector en 2024, frente al 26% de 2019, y los trabajadores con doble nacionalidad suponen ya el 11,2% en 2024 (6,9% en 2019). La pérdida de peso de los empleados españoles se ha producido en los dos segmentos que componen la actividad: los servicios de alojamiento y los servicios de comida y bebidas.

En los servicios de alojamiento, los empleados españoles tenían un peso del 71,3% en 2019, frente al 62,3% de finales de 2024. Los empleados extranjeros, por su parte, alcanzaron el 28% en el cuarto trimestre de 2024, 5,6 puntos más que en 2019. Los empleados con doble nacionalidad han pasado del 6,4% de 2019 al 9,7% del pasado año.

Una evolución similar se da en el segmento de servicios de comidas y bebidas. En 2019, los empleados españoles representaban el 65,8% para sumar el 56,7% en el cuarto trimestre de 2024. Los empleados extranjeros, en cambio, han dado un salto del 27,1% al 31,5%, mientras que aquellos que cuentan con doble nacionalidad han pasado del 7,2% al 11,8%.

“La hostelería fue una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia del Covid-19, pero se ha recuperado con fuerza y ha superado el nivel de ocupación que tenía antes de la crisis sanitaria”, señala Virginia Román, la responsable de cuentas estratégicas de hostelería de Randstad, un logro que se debe en gran parte a la población extranjera. "Sin la aportación de los trabajadores extranjeros habría sido imposible alcanzar el incremento de ocupación en la actividad, ya que en los últimos cinco años (periodo 2019-2024) el empleo en la hostelería ha aumentado un 7,4%, hasta un total de 1,84 millones de personas", defiende Randstad.

Motivos de este cambio en las plantillas

Los motivos que justifican este incremento de los trabajadores de origen foráneo en el sector hostelero español y la salida de miles de trabajadores de nacionalidad española son muy diversos. Desde el sector hostelero explican que durante el parón de actividad la pandemia muchos trabajadores se recolocaron en otras actividades con mayores ventajes en materia de conciliación y ocio y recuperar estos perfiles ha sido imposible.

En este sentido, las largas jornadas, los turnos partidos, la alta temporalidad y los salarios, en algunos casos, poco atractivos, hacen que muchos españoles, especialmente jóvenes formados, busquen empleo en sectores más estables o mejor remunerados. Asimismo, el empleo en hostelería a menudo se percibe como un trabajo de paso, no como una carrera profesional, y las nuevas generaciones pasan pocos meses o años en el sector.

En cambio, muchos inmigrantes aceptan condiciones que los locales no quieren por necesidad o como primer paso para establecerse. Al llegar a un país nuevo, muchas personas priorizan tener un trabajo, aunque no sea ideal. Además, muchos extranjeros llegan con experiencia en hostelería o son recomendados por conocidos que ya trabajan en el sector, lo que facilita el acceso a un empleo. Asimismo, aunque parezca un trabajo "básico", en muchos casos se busca personal con idiomas, habilidades sociales y experiencia, algo que no siempre se encuentra en el mercado nacional.

Por otro lado, el informe de Randstad avisa del reto de relevo generacional al que se enfrenta el sector, una tendencia que "acentúa" la necesidad de contar con empleados extranjeros para cubrir las vacantes. En el caso de los servicios de alojamiento, al cierre del 2024, el 49% de los empleados tenía 45 años o más, un porcentaje muy similar (45%) que en el caso de los servicios de comidas y bebidas.