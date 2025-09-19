Iberdrola alcanza los 10.000 puntos de recarga pública en funcionamiento

Iberdrola, en su apuesta por promover y facilitar el acceso al coche eléctrico, alcanza los 10.000 puntos de recarga operativos en España, una red de recarga que ya podría dar servicio a 1.000.000 de vehículos eléctricos. La compañía, firmemente convencida de la transición energética y de que una movilidad libre de emisiones y a la vez más eficiente es posible, instaló su primer punto de recarga en 2016. Hoy, 10 años después, es líder de recarga en todos los segmentos de potencia.

Durante la inauguración de la Feria del Vehículo Eléctrico en la Plaza de Colón en Madrid que ha tenido lugar hoy viernes, el CEO de Iberdrola España Mario Ruiz-Tagle ha indicado que “la movilidad eléctrica es ya una realidad y la electrificación del sector avanza cada vez a una mayor velocidad. Los coches eléctricos ya se pueden ver todos los días en cualquier punto, y la red de recarga permite viajar por todo el país de forma mucho más económica que con combustibles fósiles y sin emisiones”.

El CEO de Iberdrola España (centro) en la feria de vehículo eléctrico de Colón CEDIDA

La red de recarga pública de Iberdrola facilita el desplazamiento por todo el país y por todo tipo de rutas, y se adaptan a las necesidades del usuario, permitiendo desde recargar un 80% de la batería en menos de 15 minutos hasta recargas más lentas para paradas más largas de conveniencia, como a la hora de hacer la compra, disfrutar en un centro de ocio, en un centro comercial o trabajar.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.700 puntos de alta potencia en funcionamiento, 1.300 puntos de ellos ultrarrápidos, que son operados por Iberdrola | bp pulse, alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y bp, compañía líder de carga ultrarrápida en estaciones de servicio en España, para acelerar la expansión de la infraestructura de recarga ultrarrápida.

Todos ellos cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que, además de avanzar en la electrificación, impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles.

Iberdrola acompaña este despliegue de la mayor infraestructura de recarga de España con su aplicación de movilidad, la más valorada del sector y con más de 400.000 usuarios. Esta aplicación permite a los usuarios realizar las acciones fundamentales de gestión de sus recargas como localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, realizar reservas y recibir notificaciones de fin de la recarga.

Mario Ruiz-Tagle junto a jóvenes en la feria del vehículo eléctrico de Madrid CEDIDA

En los últimos meses desde la compañía se han enfocado también en mejorar la experiencia de recarga de sus clientes lanzando nuevos métodos de acceso y servicios como:’Autocharge’ que permite enchufar el coche y comenzar la recarga directamente, tarjetas RFID para iniciar la recarga con una tarjeta gratuita sin necesidad de uso de la app, el despliegue de TPVs y medios de pago sin necesidad de registro en la app en todos los cargadores y nuevos Planes de suscripción para ahorrar en las recargas.

En cuanto a la evolución de la app, desde Iberdrola ha añadido recientemente nuevas funciones para mejorar la información y experiencia como: nuevo planificador de rutas para reducir el tiempo de recarga en viajes, un informe de consumo y gasto histórico en recargas, consejos de acompañamiento personalizados a nuevos usuarios de vehículo eléctrico, fotos de puntos y las estaciones de recarga, sugerencias de planes de viajes y una nueva comunidad de usuarios con información de utilidad y las últimas noticias y novedades del sector.

Innovación en movilidad

Iberdrola cuenta con uno de los principales lugares para la investigación sobre la carga de los coches eléctricos: el laboratorio Smart Mobility situado en la ciudad de Bilbao. En el centro se ponen a prueba los últimos proyectos de innovación en la recarga de coches eléctricos.

El objetivo de esta instalación pionera no es solo comprobar la viabilidad de la integración de los nuevos modelos de cargadores eléctricos en su sistema propio de gestión de puntos de recarga, también busca conseguir actualizar los equipos que la compañía ya tiene en el mercado con pruebas constantes de carga y de comunicación.

Para ello el laboratorio cuenta con un total de 400 kW de potencia total y 30 puntos de recarga de distintas potencias, que permiten probar todo tipo de sistemas: tanto de instalaciones domésticas, como públicas o de empresa.