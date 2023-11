El Ibex 35, a un peldaño de los 10.000

El Ibex 35 continúa su escalada hasta los 10.000 puntos. Las dos décimas de subida que se apunta en la jornada de hoy lo llevan a fluctuar en los 9.970 euros.

Las energéticas y renovables sustentan la subida de nuestro índice tras conocer que Endesa sigue buscando un socio para su negocio de energías renovables. La finalidad es captar capital para poder destinarlo a nuevos proyectos a la vez que otra empresa puede colaborar con la gestión de las carteras de energías renovables.

Santander, IAG, Indra y Logista copan el vagón de cola de nuestro selectivo en este arranque de semana, con caídas que van de las 4 a las 8 décimas.

Por su parte, el DAX lidia con el nivel psicológico de los 16.000 euros en una jornada en la que se deja 2 décimas ante la ausencia de positivos resultados corporativos a los que poder agarrarse. Los ánimos que ha insuflado Lagarde con su comparecencia vespertina en la que ha pronosticado un mayor debilitamiento de las presiones inflacionistas no han surtido su efecto. La presidenta del BCE también ha querido que no la tachen de optimista, advirtiendo de que la actividad en la eurozona se ha estancado en los últimos trimestres, y augurando un 2024 con síntomas de debilidad en Europa donde sin embargo, no descarta un repunte de la inflación subyacente.

Apertura tibia de Wall Street condicionada por un dato de venta de nuevas viviendas en Estados Unidos que ha sido mucho menor de lo que se esperaba. Aún con todo, el S&P500 cede sólo 12 centésimas, y las grandes empresas americanas se frotan las manos con las extraordinarias cifras de ventas que, todo apunta, va a arrojar esta edición del "Black Friday".

El EURUSD se estabiliza en el rango de 1,087-1,095. Cotiza en los 1,093 sin fuerza para irrumpir ni al alza ni a la baja. El oro busca asentarse por encima de los 2.000 dólares, y lo está consiguiendo gracias a la incertidumbre que se dibuja para 2024. Es por ello que apunta a cerrar la sesión en los 2.010$ por onza.

El crudo cotiza al alza, y en la sesión de hoy hemos podido ver como el Brent recuperaba y sobrepasaba la referencia de los 80$ por barril. Por su parte, el Bitcoin lucha por mantener la cota de los 36.800$ a la espera de nuevas noticias regulatorias por parte de la SEC.