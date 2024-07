Indra renueva su imagen y lanza su nueva marca

Indra ha renovado su imagen corporativa. En su reciente Junta General de Accionistas, la compañía tecnológica presentó su nuevo modelo de marcas, un reflejo tangible de su transformación y compromiso con la innovación. Este cambio, que parte del plan estratégico «Leading the Future», aporta claridad y estructura al grupo, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como referente en Defensa y Tecnología. La nueva marca corporativa, Indra Group, no solo unifica las diversas áreas de negocio bajo un mismo paraguas institucional, sino que también refuerza su papel como referente en el sector. «Este modelo aporta claridad y coherencia, fortaleciendo un ecosistema de marcas interconectadas y potenciando nuestros negocios fundamentales: Defensa, Tráfico Aéreo, Espacio y Tecnologías de la Información», explicó Marc Murtra, presidente de Indra.

Bajo el concepto estratégico «Tech for the Future», Indra Group se sitúa a la vanguardia de la tecnología, con una misión clara: impulsar un futuro más seguro y conectado.

Valores corporativos

De la narrativa del nuevo modelo, se han definido cuatro valores corporativos de la compañía: Innovación, que permite impulsar un futuro más seguro y conectado a través de soluciones de vanguardia y un equipo de profesionales especializados; Confianza, que aporta soluciones de calidad con el objetivo de construir relaciones duraderas y de confianza desde la solidez, el compromiso y la fiabilidad; Conexión, que activa el poder de la colaboración, conectando ideas y soluciones, adaptándose a las necesidades de los clientes, y Anticipación, que transforma la experiencia y el conocimiento en soluciones adelantándose a las necesidades del futuro para hacerlo más seguro y conectado.

En el plano comercial, el nuevo modelo refuerza las dos grandes marcas de la compañía, Indra y Minsait. De esta forma, ambas firmas abanderarán los cuatro negocios de la compañía. La marca Indra como referente en Defensa, Tráfico Aéreo y Espacio; y la marca Minsait, en Tecnologías de la Información y transformación digital. Con el mismo lema estratégico «Tech for the Future», Indra Group transmite el mensaje de que la tecnología nos prepara para el futuro, y lo activa de manera diferencial y relevante a través de cada una de sus dos marcas. Un mismo concepto, pero enfatizando en distintos aspectos. Así, mientras que Indra se centra en la confianza con «Tech for Trust», Minsait enfatiza su impacto positivo con «Tech for Impact».

Los nuevos valores buscan vincular a Indra Group no solo con las soluciones más innovadoras, sino también con las relaciones de confianza, un firme compromiso con la sostenibilidad y el mejor talento.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, considera que la nueva imagen de marca «refuerza el compromiso a largo plazo de la compañía con el crecimiento, la innovación y la excelencia».

Como nexo común para todas las compañías y los profesionales del grupo se ha diseñado un nuevo símbolo, que representa la conexión entre la tecnología y la defensa, contribuyendo a la visión común y al sentido de pertenencia entre todos los profesionales de Indra Group.

El sistema gráfico de Indra Group, caracterizado por retículas visibles, nodos y líneas, transmite orden y tecnología. El azul, color principal de Indra Group, evoca confianza y vitalidad, mientras que el púrpura de Minsait refleja su liderazgo en tecnologías digitales avanzadas. Esta nueva identidad gráfica no solo diferencia a las marcas en el mercado, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y orgullo entre sus empleados.

Futuro seguro y conectado

Con su renovado modelo de marcas, Indra Group se compromete a liderar el mercado con soluciones tecnológicas de vanguardia, siempre orientadas a un futuro más seguro y conectado. Este enfoque estratégico no solo garantiza claridad y relevancia ante las audiencias clave, sino que también contribuye a mostrar el compromiso con la sostenibilidad y la búsqueda de un impacto positivo en las comunidades donde la compañía opera.

En definitiva, Indra Group continúa su misión de transformar el futuro, guiada por la innovación, la confianza y la anticipación a las necesidades del mercado. Con su nuevo modelo de marcas, la compañía tecnológica está preparada para enfrentar los desafíos y retos del mañana y seguir siendo un referente global en tecnología y defensa.

Indra Group obtuvo unos ingresos en 2023 de 4.343 millones de euros. Cuenta con más de 57.000 empleados en 140 países Mientras, su inversión en I+D+i que ascendió el año pasado a 343 millones de euros.