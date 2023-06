La Inspección de Trabajo paraliza todas las campañas especiales en marcha y anticipa la huelga contra Díaz y Montero

El conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) da un paso más hacia la huelga tras no haber avances en la negociación de sus reivindicaciones. "Después de un año y medio desde que se aprobó el Plan Estratégico en Consejo de Ministros y habiendo realizado a día de hoy tanto la actividad no planificada de la ITSS (denuncias) como la actividad programada (campañas) y no habiéndose cumplido ni el fortalecimiento de la estructura ni la dotación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitan ejecutar con eficiencia y eficacia de trabajo programado" -explican los sindicatos-, la plantilla del organismo dependiente del ministerio de Yolanda Díaz ha decidido paralizar toda actividad programada sobre las campañas activadas durante la legislatura.

Entre las campañas que se quedan sin actividad inspectora están algunas de las medidas estrella que Díaz habían puesto en marcha a bombo y platillo, tales como el control de planes de igualdad entre mujeres y hombres, el control del tiempo del trabajo, el registro de jornada, el control de las condiciones salariales, las exoneraciones de los ERTE Covid, el control de la economía irregular y del trabajo de extranjeros en la agricultura, la campaña del calor o la de riesgos asociados a la actividad agraria. Todas ellas quedarán desde hoy paralizadas de manera indefinida, como paso previo a la huelga general que cerrará el organismo a partir del día 26 de junio.

Los trabajadores de la Inspección denuncian "la situación de bloqueo en que se encuentra el proceso de modernización y reforzamiento" de la institución, comprometido hace casi dos años, mediante la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que sigue pendiente de su aplicación pese a haber sido aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, al igual que el Plan Estratégico de la institución para los años 2021, 2022 y 2023 y publicado en el BOE, que "sigue sin aplicarse" y que, "ya en su exposición de motivos, plantea un reforzamiento de la eficacia, de las capacidades y de la organización de la Inspección, reforzamiento obligado" del organismo, "que no se ha cumplido".

Los sindicatos recuerdan que el Plan Estratégico fija un total de 40 objetivos, agrupados en cuatro ejes, con un importante número de medidas de actuación concretas, "incrementando las actuaciones de la Inspección de Trabajo y potenciando todas las materias competencia de la Inspección de Trabajo (laboral, empleo, extranjería, seguridad social y seguridad y salud)". Pero este aumento del trabajo y de la actividad inspectora "no se ha visto compensada con medidas de refuerzo ni se ha fortalecido la ITSS. Al contrario", critican los funcionarios, que inciden en que se han programado actuaciones previstas en el Plan Estratégico "que los funcionarios del sistema han realizado sin ni siquiera estar aprobado", y sumándolas a las actividades no programadas, como la investigación de accidentes de trabajo, denuncias de personas trabajadoras, de su representación legal, de sindicatos, emisión de informes solicitados por Tribunales, emisión de informes en ERES, ERTE... y toda la actividad ordinaria de la ITSS, "que no se ha parado por mucho trabajo programado o planificado que se nos asigne y colapse".

Especialmente críticos son con las consecuencias de la no aplicación del Plan Estratégico que reforzaba la estructura de la ITSS, que incluía con la creación de nuevas Unidades Provinciales, la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, la Unidad especial de coordinación sobre la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional o la creación de una nueva estructura informática. "Lo único que se ha hecho es que hayamos asumido más trabajo con la misma estructura". También denuncian que no se ha hecho efectiva la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo que "quedan pendientes los prometidos puestos TIC y mandos intermedios en los distintos niveles. En definitiva, todo lo que aparece en el Plan Estratégico que el Consejo de Ministros aprobó y dos años después sigue sin aplicarse".

Por todo ello, los sindicatos mantienen las movilizaciones, concentraciones y paros parciales, a los que ahora han sumado la paralización de las citadas campañas. Si persiste el "silencio y la ausencia de negociación por parte de Díaz y Montero, todo desembocará en la huelga general a partir del día 26, que cerrará el organismo de manera indefinida".