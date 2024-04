Los inversores creen que Sánchez va de «farol» con su dimisión: el Ibex, plano

Pedro Sánchez va de farol. Esto es al menos lo que se desprende del comportamiento este jueves de la bolsa española, en una jornada muy tranquila en la que el Ibex 35 apenas se movió. Al cierre de la sesión, el principal selectivo nacional se dejó un tímido 0,4%, después de haber estado casi todo el día muy ligeramente en positivo.

El anuncio el miércoles por la tarde de que el presidente del Gobierno se tomaba un inédito «periodo de reflexión» hasta el próximo lunes para decidir si dimite no tuvo ninguna relevancia en la evolución de los mercados financieros. La lectura más probable, a tenor de que la Bolsa no viene con un manual de instrucciones en el que se explique a ciencia cierta por qué sube o por qué baja, es que los inversores no cree realmente que se vaya a producir una crisis de Gobierno relevante la próxima semana, más allá de la propia incertidumbre que crea el hecho de que el inquilino de La Moncloa no sepa ni quiere seguir residiendo allí o no ante los problemas judiciales de su esposa.

El único cambio en la «fiebre» –la curva– que marca el Ibex se produjo pasado el mediodía, cuando se conocieron los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos. La Bolsa registró ganancias durante la mayor parte de la jornada, hasta que se conoció que la economía estadounidense había crecido un 1,6% entre enero y marzo, lo que supone 1,8 puntos menos que en el último trimestre del año pasado, pero con una elevada inflación vinculada al consumo. Estas débiles cifras provocaron una caída de las cotizaciones en Wall Street, que al cierre de la Bolsa española era del 1,5%, y que arrastro ligeramente al Ibex al terreno negativo.

«La apertura del Ibex 35 era una de las grandes incógnitas del día, dada la situación de incertidumbre política en el país, ante la posible dimisión del presidente del Gobierno», señala Manuel Pinto, analista de XTB. Banco Sabadell lideró las subidas del selectivo con un alza del 8,73%, seguida por Rovi, que avanzó el 6,41%, en tanto que Unicaja ganó el 2,87% y CaixaBank el 1,48%. Por contra, la mayor caída correspondió a Fluidra (-3,72%), mientras que Solaria cedió el 3,6% y Grifols el 3,46%.

Tampoco hubo movimientos significativos en el mercado de deuda. El interés de la deuda española a largo plazo se mantuvo casi plano –apenas cinco centésimas al alza– y terminó la jornada en el 3,426%. En este sentido, la prima de riesgo con Alemania quedó casi igual, en 79,8 puntos básicos.