Israel-Irán: una acción militar inevitable contra una amenaza real

El argumento del régimen iraní es que su programa nuclear tiene fines pacíficos y el objetivo de garantizar el suministro energético. Ese argumento no tiene ningún sentido, puesto que podría invertir en energía solar o eólica como hacen el resto de los países árabes y porque su suministro energético está más que garantizado por sus grandes reservas de petróleo y gas. Conviene recordar que Irán sufre apagones constantes porque el régimen dedica su presupuesto a la financiación de sus objetivos expansionistas en vez de dedicar recursos a distribución, transmisión y generación solar y con gas. El gobierno raciona la energía a pesar de tener reservas más que suficientes y tiene que cerrar escuelas, oficinas públicas y bancos en hasta 21 de las 31 provincias en los periodos de alta demanda en invierno. Esto también demuestra que no dedica sus recursos a la seguridad de suministro.

Irán: una amenaza nuclear para Israel y el mundo árabe

El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) concluyó en una resolución muy dura publicada recientemente -junio de 2025- que Irán incumple sus obligaciones de no proliferación nuclear. La falta total de cooperación y transparencia impide a la IAEA confirmar que el programa iraní sea exclusivamente pacífico. El Gobierno iraní, además, respondió con arrogancia, anunciando que abrirá otra planta de enriquecimiento de uranio en breve.

Irán ha acumulado más de 408 kilos de uranio enriquecido a un nivel muy cercano al 90% necesario para la fabricación de armas nucleares.Para fines pacíficos solo se requiere uranio enriquecido al 4%. Tanto la excesiva cantidad acumulada, claramente muy superior a las necesidades del parque de generación, como la velocidad del enriquecimiento indican que Irán tiene objetivos militares. Se trata del equivalente a nueve bombas nucleares, con un tercio del uranio enriquecido en los últimos tres meses. Una amenaza real y creciente.

En todos los países árabes se entiende perfectamente esta amenaza. El propio príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, llamó al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, “el nuevo Hitler de Oriente Medio” en The New York Times. Bin Salman advirtió ya en 2017 que no se debe permitir que “el nuevo Hitler en Irán repita lo que sucedió en Europa, esta vez en Oriente Medio”.

Cabe recordar que Irán organiza regularmente conferencias antisemitas negando el Holocausto, niega la legitimidad del Estado de Israel y financia a grupos terroristas como Hamás y Hezbollah. Las continuas llamadas a la aniquilación de Israel por parte de los líderes iraníes se circunscriben en lo que expertos estadounidenses denominan “antisemitismo genocida”, una política activa del gobierno que busca deslegitimar a Israel, deshumanizar a los judíos y justificar su aniquilamiento.

Irán ha atacado a Israel directa o indirectamente en numerosas ocasiones

Desde 2010, Irán ha llevado a cabo una escalada de ataques directos contra Israel, operando en varias de ellas a través de grupos terroristas financiados por el régimen iraní como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza, incluida la masacre del 7 de octubre de 2023. Esa escalada alcanzó un nivel no visto antes en abril de 2024, Irán lanzó más de 300 drones y misiles balísticos a Israel, en lo que se considera una clara declaración de guerra incuestionable y posteriormente, en octubre, lanzó otros 180 misiles con intención de alcanzar objetivos civiles y militares.

El régimen iraní incorpora la destrucción del Estado de Israel como una directriz vinculante, no solo retórica. La exigencia de la aniquilación de Israel es constante, pública y explícita. Además, Irán es el principal financiador de terrorismo en el mundo.

El Departamento de Estado de EE UU define a Irán como “patrocinador estatal activo del terrorismo” entrenando y financiando con miles de millones de dólares anuales a Hezbollah, Hamás, la Yihad Islámica Palestina y los hutíes en Yemen.

Años preparando la destrucción de Israel

Irán ha disparado su inversión en fortalecimiento de su poderío militar durante años con el fin de ejecutar su objetivo de acabar con Israel. El presupuesto militar de Irán alcanzó los 16.700 millones de dólares, más del 25% del presupuesto nacional, y el régimen ha anunciado un aumento del 200% para 2025. Parte de ese programa de rearme y fortalecimiento es un programa nuclear militar clandestino, que ha desarrollado mientras engañaba a la comunidad internacional con excusas para no cumplir sus compromisos de demostrar el uso pacífico.

Israel, por lo tanto, no ataca. Se defiende. Ha lanzado una campaña de autodefensa de último recurso, de forma precisa y centrada exclusivamente en objetivos militares. No hay ataque alguno a la población civil iraní. Es evidente que Irán estaba a punto de conseguir un arma nuclear que habría sido una amenaza para Israel y todo Oriente Medio y que estaba disparando el gasto militar para cumplir su objetivo de aniquilar Israel. La inacción de parte de la comunidad internacional ha sido irresponsable, y el riesgo mundial se ha disparado. Por ello, la acción de Israel es esencial para evitar una escalada nuclear y debe apoyarse porque hace el mundo más seguro y libre para todos.