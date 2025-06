Por qué Israel ha lanzado un ataque devastador contra Irán en este momento

Israel justifica el ataque a Irán con un dato: el régimen de los ayatolás tiene a punto la fabricación de una bomba nuclear. La amenaza era "inminente" después de que Teherán haya enriquecido más de 400 kilogramos de uranio al 60%, poco menos del 90% necesario para construir una bomba. El combustible, de ser utilizado como arma, podría ser suficiente para nueve ojivas nucleares, según la ONU. Las fuerzas armadas israelíes, las FDI, aseguran que la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Teherán representa una "amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza significativa para el mundo entero".

Sin embargo, las agencias de inteligencia occidentales, incluidas las estadounidenses, habían determinado que Irán no estaba construyendo una bomba, aunque poseía los conocimientos técnicos necesarios. Irán siempre había insistido en que su programa nuclear tenía fines pacíficos, pero que podría construir una bomba si sus instalaciones eran atacadas.

El operativo de Israel en este momento contra Irán se produce cuando está a punto de acabar con Hamás en Gaza, ha debilitado a Hizbulá en Líbano, y ha doblegado a los hutíes yemeníes, también aliados de Irán. La estrategia, según analistas, consiste en "terminar el trabajo" descabezando a todos los enemigos que el estado hebreo tiene en Oriente Próximo en un momento en el que un aliado como Trump está al frente de la Casa Blanca.

El ataque de Israel ha sido determinante para Teherán: ahora es más necesario que nunca fabricar el arma nuclear, aseguran desde Teherán. En la misma línea apuntó Kelesy Davenport, directora de Política de No Proliferación de la Asociación para el Control de Armas: "Es mucho más probable ahora que Irán se retire del tratado de no proliferación y tome la decisión de construir armas nucleares".

Otros analistas consideran que Israel no puede destruir el conocimiento que Irán ha adquirido sobre el desarrollo nuclear. De hecho, ya existe un riesgo real de que Irán esté desviando uranio enriquecido a sitios secretos. Por lo tanto, los ataques israelíes pueden retrasar el programa, pero Israel no puede detener a Irán indefinidamente, añadió Davenport en declaraciones recogidas por The Times.

Para destruir completamente las dos principales instalaciones de enriquecimiento de Irán, Israel necesitaría el apoyo estadounidense. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estuvo a punto de convencer al presidente Trump para que autorizara un ataque conjunto estadounidense-israelí cuando seis bombarderos B-2 Spirit estadounidenses se alinearon en la base militar Diego García en el Océano Índico, en abril.

Israel atacó la instalación nuclear iraní de Natanz y otras seis bases militares alrededor de Teherán, incluyendo Parchin, así como dos complejos de comandantes y múltiples edificios residenciales en lo que parecen ser asesinatos selectivos. También hubo informes de ataques a instalaciones de misiles subterráneos y centros de radar en el oeste de Irán.

Las FDI realizaron cinco tandas de ataques con más de 200 aviones de combate israelíes (F-35 y F-16). El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, también llevó a cabo "operaciones de sabotaje encubiertas en tierra dentro de Irán" para dañar su arsenal de misiles estratégicos y capacidades de defensa aérea. Se ha sugerido que el silencio de las defensas aéreas iraníes podría deberse a que Israel "hackeó" o "infectó" su sistema integrado de defensa aérea.

Uno de los impactos más notables ha sido la confirmación por la Agencia de Noticias Tasnim de Irán del "asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami", lo que representa una "gran victoria" para Israel y podría afectar la estructura de mando iraní. También se sabe que el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Mohammad Bagheri, fue asesinado en los ataques.

Estados Unidos ha declarado que no participó em la ofensiva. Irán, por su parte, ha amenazado con una "respuesta dura y decisiva". El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi, declaró que Israel y Estados Unidos "recibirán una fuerte bofetada" y que la represalia es "definitiva". El Líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha salido con vida de los ataques y advirtió que Israel "se ha sellado un destino amargo y doloroso".