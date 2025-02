El jamón ibérico conquista el mundo: su exportación se dispara un 56% desde 2020

La industria jamonera lleva desde finales del siglo XX expandiéndose por todo el territorio nacional y traspasando fronteras. Tanto es así, que, en los últimos cinco años, la exportación del jamón curado -ibérico y de capa blanca- se ha disparado un 56,5% y ha alcanzando una facturación récord a cierre de 2024: 722,14 millones de euros. Así lo muestran los datos aportados por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) en la primera jornada de la feria del sector cárnico Meat Attraction que arranca este martes en el recinto ferial Ifema.

China, país en el que están presentes desde 2008, continúa siendo un mercado estratégico para el jamón ibérico. El año pasado las exportaciones de jamones y paletas curadas a China superaron los 28 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 60% en valor desde el año 2020.

Además de el gigante asiático, el director de la interprofesional, Andrés Paredes, y el presidente, Raúl García, han hecho hincapié en la importancia que tienen México y Reino Unido en las exportaciones de estos productos dentro de los terceros destinos. Estas han crecido un 143,8% y un 43,8% en valor, respectivamente, en los últimos cinco años.

Las ventas de ese producto a México dejaron para España un negocio de 33,04 millones de euros; mientras que Reino Unido superó los 29 millones de euros de facturación el año pasado.

No obstante, Europa sigue siendo el destino preferente de las exportaciones de jamón ibérico, puesto que aglutina el 75,59% del valor de las exportaciones totales. Lideran las compras Francia (141,36 millones de euros) y Alemania (124,17 millones).

Estos resultados se deben a la estrategia de promoción internacional impulsada por Asici a través de iniciativas como "Ham Passion Tour" (2018-2020) y "Jamones Ibéricos de España. Embajadores de Europa en el Mundo" (2021-2023), que ahora continúa con "Awaken Your Ibérico Sense" (2024-2026) en China y Reino Unido. El gasto en promoción ha alcanzado una media de tres millones de euros al año en los últimos ejercicios, han apuntado.

Las barreras arancelarias de Trump "no tendrían sentido"

Estados Unidos es el tercer país en lo que a exportaciones de valor se refiere, ya que aglutina el 19,78% del mercado -sin tener en cuenta a Europa-. En este sentido, el país americano despunta con 31,48 millones de euros y, en los últimos cinco años, las exportaciones con destino EE UU crecieron más de un 63%.

El cerdo ibérico no le tiene miedo al posible "muro comercial" con el que Donald Trump amenaza a la Unión Europea. Y es que desde Asici consideran que "no tendría sentido" que Estados Unidos aplique una política arancelaria al jamón ibérico, ya que "no se puede producir en ningún otro destino" que no sea la Península Ibérica. "Hoy por hoy no tenemos ningún indicio de que vaya a haber barreras comerciales" hacia ese país, han especificado.

No obstante, en el caso de que así fuese, creen que estos aranceles se aplicarían en carnes y vísceras, pero no en el caso de jamones o paletas curadas, como ya ocurre en China.

En cuanto al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, han indicado que este pacto "podría facilitar el mercado" con esos destinos, si bien, "no son de los principales" para el negocio del ibérico.