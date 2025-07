Jonathan Kim, experto financiero, alerta sobre el peligro de comprar ahora y pagar más tarde: "Anima a gastar más de la cuenta"

Los mitos financieros circulan por las redes sociales como virus digitales, infectando la mentalidad de millones de usuarios con consejos que prometen soluciones rápidas pero esconden trampas peligrosas. Estos bulos se propagan especialmente entre los más jóvenes, quienes buscan atajos para alcanzar la estabilidad económica.

La desinformación financiera no es solo ruido de fondo en internet, por desgracia para todos tiene consecuencias reales en los bolsillos de quienes la siguen. Conceptos erróneos sobre el ahorro, las deudas y los métodos de pago pueden llevar a decisiones que comprometen el futuro económico de las personas.

En un mundo donde la educación financiera brilla por su ausencia, distinguir entre consejos válidos y charlatanería se convierte en una habilidad de supervivencia económica. Los expertos advierten sobre la urgencia de desmontar estos mitos antes de que causen más daño.

El engaño del “compra ahora, paga después” al descubierto

Jonathan Kim, experto en finanzas personales y director financiero de la plataforma Raisin, ha decidido plantar cara a los mitos más extendidos sobre el dinero, según apuntan desde Fox Business. Entre sus principales objetivos se encuentra desmantelar la falsa creencia de que los servicios “compra ahora, paga después” funcionan como herramientas de presupuesto.

“Si compras ahora y pagas después porque no tienes el dinero ahora, significa que no puedes permitírtelo”, sentencia Kim sin rodeos. Su argumento es contundente: estos sistemas no solo facilitan el gasto compulsivo, sino que empujan a los usuarios hacia un agujero de deudas e intereses del que resulta difícil escapar.

El especialista desmonta otro mito popular: la idea de que no vale la pena ahorrar pequeñas cantidades. “Es fácil caer en la trampa de pensar que si no puedes ahorrar X cantidad, no merece la pena el esfuerzo”, explica Kim, quien defiende que comenzar con 10 dólares semanales puede construir esa resistencia financiera necesaria para desarrollar hábitos duraderos.

Respecto a los salarios altos, Kim advierte sobre “la propaganda” que equipara ingresos elevados con éxito financiero. La realidad es más compleja: el “lifestyle creep” o inflación del estilo de vida puede hacer que incluso quienes cobran grandes sueldos se encuentren en aprietos económicos si no practican la disciplina financiera.

La creencia de que hay que eliminar todas las deudas antes de ahorrar también recibe críticas del experto. Kim matiza que mientras las deudas de alto interés requieren atención urgente, otras como hipotecas con tipos bajos no justifican retrasar el ahorro. Construir un fondo de emergencia mientras se pagan las deudas puede prevenir el efecto bola de nieve que se produce cuando surgen imprevistos.

Finalmente, Kim defiende la superioridad de las cuentas de ahorro frente a las corrientes para guardar dinero. Las cuentas corrientes facilitan el gasto impulsivo y dificultan el seguimiento de objetivos financieros, mientras que las de ahorro crean una barrera psicológica beneficiosa y ofrecen intereses que hacen crecer el capital de forma pasiva.