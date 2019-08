Just Eat y Takeaway.com: el nuevo gigante de la comida a domicilio en Europa

Las plaformas de reparto de comida Just Eat y su competidora Takeaway.com se han aliado para crear el mayor gigante de comida a domicilio. Los debates a la hora de pedir la cena un sábado noche se acabaron. La fusión de las dos empresas aúna la variedad de su oferta, la tecnología y promociones de ambos sitios web, que controlarán la mayor parte del sector. El acuerdo fue alcanzado la semana pasada y los consejos de administración de la empresa británica y la holandesa han ratificado el principio de acuerdo mediante un intercambio de acciones que dará origen a una de las mayores firmas del mercado.

"La combinación de Just Eat y Takeaway.com crea uno de los sitios web de entrega de comida más grandes y poderosos del mundo", declaró Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway.com, que no se corta un pelo al hacer predicciones sobre el futuro de la alianza. Por su parte, el presidente de Just Eat, Mike Evans, también defendió el atractivo de la oferta para los accionistas de la empresa británica con el objetivo de crear "una de las mayores plataformas del mundo de reparto de comida a domicilio con posiciones de liderazgo en mercados clave y un compromiso significativo con el Reino Unido".

En 2018, ambas empresas registraron 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros, unas ganancias que aumentarán gracias al ahorro de costes. En concreto, la transacción prevé reportar un ahorro de 20 millones en impuestos a partir del cuarto aniversario del cierre de la fusión, con un impacto positivo de 10 millones de euros en el primer año. Unos beneficios que repercutirán en el desarrollo de nuevos servicios y productos que mantengan a la compañía en el podio del sector.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder, lo que valora en 7,31 libras cada acción de Just Eat, un 15% por encima de su precio el pasado 26 de julio. En función de esta operación, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%.

El nuevo grupo, que se denominará Just Eat Takeaway.com, tendrá su base social y fiscal en Amsterdam, aunque la compañía conservará varias operaciones que se desarrollan actualmente en el Reino Unido. Como parte de la fusión, Takeaway.com solicitará autorización para la admisión a negociación del capital ampliado de la nueva sociedad en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Amsterdam, expresando su confianza en que los títulos de la nueva empresa fusionada serán incluidos en el selectivo FTSE100 de la Bolsa de Londres.