Mientras el azote «torie» del Brexit, el histriónico ex alcalde de Londres Boris Jonhson, pelea para suceder a Theresa May en el trono conservador y trata de frenar a los «brexiters» más radicales de Inglaterra, que tienen todas las papeletas para ganar en las europeas agrupados en el ticket eurófobo de Nigel Farage, pocos británicos favorables a la salida de la Unión Europea se han dado cuenta de que ya ha caído la primera gran pieza del Brexit. Y eso que aún no ha llegado a concretarse. Los entieuropeos se niegan a aceptar que el hundimiento de la aerolínea y operador global de viajes Thomas Cook tenga algo que ver con el asilacionismo al que aspiran del resto del continente, pero el hecho es que el colapso de la compañía coincide plenamente con los tiempos del Brexit en el calendario. Los analistas no dudan en afirmar que Thomas Cook es la primera de una larga lista de empresas británicas que se irán al garete antes de que se concrete la salida de la UE.

Las acciones de la compañía de viajes británica Thomas Cook se desplomaron este viernes en la Bolsa de Valores de Londres un 39,81 %, tras informar ayer de unas pérdidas en el primer semestre de su ejercicio fiscal casi seis veces superiores a las del año anterior.

Al cierre del mercado en la capital británica, los títulos de la compañía se vendían por 11,80 libras (13,45 euros), después de informar de unas pérdidas operativas de 1.474 millones de libras esterlinas (1.687 millones de euros) en los seis meses hasta el 31 de marzo.

El banco de inversión Citigroup advirtió en una nota de que el alto nivel de deuda del grupo británico conlleva que la valoración de sus acciones en Bolsa es “cero”.

“La situación de Thomas Cook ha ido de mal en peor después de que Citigroup haya degradado sus acciones para venderlas con un precio objetivo de cero peniques”, indicó a Efe Michael Hewson, analista de la firma CMC Markets.

El turoperador informó el jueves de una deuda neta de 1.247 millones de libras (1.428 millones de euros) al término del primer semestre, por encima de los 886 millones de libras (1.014 millones de euros) en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Thomas Cook advirtió de que el ritmo de contratación de reservas de viajes se ha ralentizado en todos sus mercados como consecuencia de la incertidumbre en el entorno de consumo.

La parálisis en el proceso del “brexit” ha golpeado especialmente a su negocio en el Reino Unido, dado que ha obligado a muchos británicos a postergar o modificar sus planes vacacionales para el próximo verano.

Al presentar sus resultados semestrales, Thomas Cook detalló que ha recibido “múltiples ofertas” tanto por la aerolínea del grupo al completo como por partes de ella.

“Los niveles de deuda probablemente llevarán a una liquidación de esos activos en caso de que la perspectiva del negocio no empiece a mejorar rápidamente”, sostuvo Hewson.

“Los inversores parecen estar perdiendo la confianza en la capacidad de la dirección para revertir la crisis”, agregó.

España es el mayor destino de Thomas Cook, por delante de Grecia y Turquía, según recordó este viernes a Efe Chris Alfred, del departamento de comunicación de Thomas Cook en el Reino Unido.

La firma espera atraer a más de 3,6 millones de clientes a España este verano, señaló Alfred, de los cuales 1,6 millones provendrían del Reino Unido.