La matriculación de vehículos comerciales crece un 12,4%

Lo saben las empresas, especialmente las grandes, pero también las medianas y pequeñas tipo autónomos y pymes. No es necesario comprarse un coche, el renting ofrece propuestas y soluciones a las necesidades individuales y productos de primeras marcas, además de una amplia red de concesionarios especializados en este segmento. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, no sólo los transportistas y los taxistas utilizan el vehículo como primera herramienta de trabajo. También lo necesitan agentes comerciales, de seguros, autónomos de la construcción, agricultores, entre otros. Y por qué no los particulares. Crece el interés en este campo y las marcas quieren ofrecer esta posibilidad. Así, por 340 euros al mes, Hyundai ofrece una solución para conducir el híbrido Ioniq, donde está todo incluido, menos el combustible.

Con el objetivo de dar respuestas a todos ellos y con la novedad de disponer de toda la oferta unida en un mismo salón, Ifema celebra del 22 al 26 de este mes la primera edición de Madrid Auto Profesional, una Feria dedicada al vehículo profesional y el renting, para testar, comparar y con la posibilidad de comprar el modelo que mejor se adapte acada necesidad. En un mismo espacio habrá numerosos concesionarios y se tendrá acceso a las diferentes fórmulas de financiación. Todo ventajas, según Francisco de Palacio, director de relaciones institucionales de ATA: «Por el hecho solo de no tener que ir de concesionario en concesionario buscando la mejor oferta. Y que además, haya fórmulas de financiación donde se ofrecen flotas que nos ayuden a tener el negocio estructurado».

Mesas redondas

El Salón va a ser el escenario de varias mesas redondas, donde se va a tratar la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, con aspectos de fiscalidad, accidentes in itínere, la asistencia en viaje, seguros, problemas de los transportistas como la tributación por módulos, y también, la entrega de los primeros premios al «mejor vehículo comercial». Hay 12 finalistas en distintas categorías, desde comercial pequeño, mediano, grande y de energías alternativas.

La Feria nace en un momento dulce, en el que la actividad en nuestro país se está incrementado. En lo que va de año, de enero a abril, las matriculaciones en España de vehículos comerciales ligeros han alcanzado las 71.254 unidades, lo que implica una subida del 12,4% respecto a 2017. El gran potencial se nota en los 3.200.000 autónomos que los utilizan, lo que representa el 99% del tejido empresarial. Madrid es la 2ª comunidad con mayor número de pymes, con un total de 524.429, que suponen algo más del 16%.

Junto a las empresas de equipamiento y acondicionamiento, logística, servicios de gestión de flotas, carsharing, operadores de renting y leasing, toman importancia marcas como Fiat, Maxus, Citroën, Nissan, las redes de concesionarios de Renault – Dacia de Vehículos Industriales de Madrid, la red de concesionarios Opel de vehículos industriales de Madrid Comunidad y concesionarios de otras marcas que asisten a la feria coordinados por AMDA, la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles. Todos llegan a la feria con novedades y promociones especiales para la ocasión.

En Auto Profesional los protagonistas son los coches. Nissan y su modelo Leaf, el eléctrico Cero Emisiones, capaz de recorrer 300 kilómetros en condiciones normales, es uno de los más vendidos del mundo. Incluso, se puede adquirir por internet. Nissan revela que la tendencia marcada en 2017, en el que ocho de cada diez compras las hicieron empresas, y el 20% restante a particulares, se está invirtiendo. Según los últimos datos, el 60% de los vendidos en España han sido en concesionarios. Y aunque el número todavía es bajo en comparación con los gasolina y diésel, en abril se matricularon 145 unidades en nuestro país. En el stand Nissan también se destaca sus furgonetas NV-200 y la versión eléctrica eNV- 200, además de la conocida pick-up Navara, todas ellas de fabricación nacional.

Entre los protagonistas del stand de FIAT hay cinco modelos. Dos vehículos propulsados con combustible alternativo, un Fiat Tipo 5P GLP y un Dobló GNC. Otros dos modelos destinados a servicios, como son el Ducato Minibus, y el Fiat Tipo Sedán, adaptados para taxi, y un Talento adaptado para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el fabricante MAXUS, perteneciente al gigante asiático SAIC Motor, presentará su furgoneta Maxus EV80 100% eléctrica de 3.500kg, como parte de la solución real y definitiva para muchas empresas a la última milla, así como la nueva gama Maxus V80 diésel en sus diferentes tamaños con motor VM de 2.500 c.c. y 136 CV (100 kW).

Citroën se presenta en Madrid Auto Profesional con su gama de vehículos comerciales Nemo, Berlingo, Nuevo Jumpy y Jumper, que ofrecen toda clase de posibilidades y versatilidades, que se adaptan a las características de cada empresa.

Toyota España ha anunciado que deja de comercializar el Auris diésel o gasolina para apostar por la nueva gama y propulsión híbrida eléctrica autorrecargable.

Empresas como Avis presentan el servicio de alquiler de furgonetas, modelos versátiles capaces de transportar cargas de diversas dimensiones. El servicio de carsharing corporativo de Bluemove ofrece un sistema de coche compartido, una solución para ahorrar costes de movilidad.