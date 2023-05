Lideremos: el nuevo lobby de los jóvenes da el salto

Nacieron en el verano de 2021 en Barcelona como una plataforma juvenil que buscaba acercar a los líderes empresariales, sociales y políticos a la gente joven. Su eslogan es ser «lanzadera del talento juvenil» y se bautizaron con el nombre de Lideremos. Dicen no pertenecer a ningún partido político, ni asociación empresarial, y ser una organización sin ánimo de lucro que aspira a convertirse en el lobby que represente a todos los jóvenes «piensen como piensen». Crecen rápido, cuentan ya con más de mil miembros unidos a su organización y tienen presencia en cada una de las provincias de Cataluña. Por sus eventos han pasado más de 3.000 jóvenes y 60 líderes de todos los ámbitos, desde políticos a consejeros delegados, presidentes de empresas como el de AENA, Maurici Lucena, formadores, profesores, conferenciantes, alcaldes y eurodiputados. Culminaron su despliegue en Cataluña con la presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien les felicitó por su iniciativa y les animó a seguir «reflexionando».

Si Cataluña fue el caldo de cultivo de Lideremos, este lobby encabezado por Tomàs Güell, Xavier Garcia Tort y Clàudia Tarinas prepara su salto a Madrid con una presentación oficial el próximo 9 de junio en CaixaForum. Un acto al que asistirán entre otros la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, o el CEO de Scalpers, Borja Vázquez.

Lideremos es un proyecto abierto, no se pide el carné a nadie

Tomàs Güell explica que Lideremos «es un proyecto abierto a todos, moderno, del siglo XXI y donde no pedimos el carné a nadie». «Nuestra mayor base son emprendedores y profesionales liberales, desde bomberos, médicos, modelos, periodistas, etc. Hemos ido a buscar a todo el mundo y de momento en Barcelona lo hemos conseguido. Salvador Illa flipó cuando nos conoció y vio que éramos un grupo muy heterogéneo. Es un proyecto para los jóvenes y queremos reunir a todos los sectores. Gracias a nuestro altísimo trabajo de relaciones públicas hemos conseguido ser transversales», añade Güell.

Lideremos quiere ser una comunidad de jóvenes, social, activa, ágil e innovadora, actualizada y a la orden del día, cubriendo todo el amplio abanico de ámbitos que tienen: económico, social y político. «Nuestra misión es acompañar a los jóvenes y poder ser el vínculo de unión entre ellos y las entidades, para defender sus derechos, hacer propuestas de valor y contribuir a que la sociedad que le toca crecer tenga representación. Si no es ahora, ¿cuándo?, y si no somos nosotros, ¿quién? Vimos que hay un espacio vacío que hay que ocupar, hay que moverse, porque si no, ¿qué mundo nos va a quedar?», reflexiona Güell.

Tomàs Güell no ha cumplido aún los 30 años, es psicólogo de las organizaciones y dice ser consciente de que cambiar las cosas «es complicado», pero añade que «no imposible». La clave, dice, es la disciplina, algo que él conoce bien como taekundista. Lleva ocho años compitiendo en taekwondo y quedó tercero en el campeonato de Europa. «Estamos para servir y ser útiles a los jóvenes porque hacía falta», resume.

Los jóvenes tenemos que ser capaces de armar una nueva generación de grandes acuerdos a favor de España

De momento esta plataforma está inmersa en un proceso de escucha activa, pero la idea de este lobby es presentar en un plazo medio de tiempo un decálogo de propuestas. "Los jóvenes tenemos que ser capaces de armar una nueva generación de grandes acuerdos a favor de España y esto se hace con diálogo, encuentros y posicionando la juventud española a escala global», afirma el presidente de Lideremos. Para sacar adelante este proyecto en Madrid lo acompañan Paloma Martín, responsable de Lideremos Madrid y Fundadora de Hoop Carpol; Alberto Cabello, presidente de Jóvenes Abogados España; Nicole Flamerique, de la Junta Lideremos Madrid; Adriana Lado, representante estudiantil de universidades; Guillermina Mekuy, presidenta y fundadora de Diversity and Development; Fermín Albaladejo, presidente de Jóvenes Empresarios España; Claudia Tarinas, secretaria general y portavoz de Lideremos y abogada de Tarinas Law; Laura Martín, fundadora de Ayúdame 3D; y Xavier Garcia Tort, empresario y vicepresidente de Lideremos. Les toca seguir presentándose a distintas organizaciones, a gobierno autonómico, consulados y medios de comunicación para llevar y escalar Lideremos, dicen, a lo más alto.

No es un brindis al sol

«Nuestro proyecto no quiere ocupar el espacio de las asociaciones de empresarios, de jóvenes o el de las nuevas generaciones de los partidos políticos. Es un espacio donde se da voz a la gente con inquietudes y donde poder relacionarse», apunta el presidente de Jóvenes Abogados España. Alberto Cabello vuelve al slogan de Lideremos, ser lanzadera del talento juvenil. «Nuestro mayor problema es la pérdida de talento juvenil, estamos teniendo una fuga porque en España no se valora a los jóvenes y queremos convertirnos en un espacio donde éstos puedan hacer networking. Ha llegado el momento de demostrar a los grupos políticos que tienen el deber, el compromiso moral de llegar a grandes pactos de Estado. Queremos ser el motor disruptivo para cambiarlo todo, generar espacios de consenso y entendimiento. Alguien tiene que sentar a los grandes líderes de este país y decirles: ‘‘señores, hasta que no se pongan de acuerdo no se levantan’’. Lideremos no es un brindis al sol, trabajamos para llegar a medidas concretas que mejoren la vida de los jóvenes».

Después de escuchar a los jóvenes de Cataluña, Lideremos tiene ya elaborado un documento que recoge sus principales preocupaciones: vivienda, salud mental, emprendimiento, burocracia, trabajos de calidad y salarios. «La salud mental es el tema que antes abordaremos porque creemos que afecta a los colectivos más vulnerables y es clave para construir sociedad», apunta Güell.

Paloma Martín Benito, responsable de Lideremos Madrid, habla de los objetivos marcados por la plataforma en 2023. «Crear una estructura tan potente como la de Cataluña en Madrid, con jóvenes relevantes y de potencial. Es un trabajo que hacemos de manera altruista, porque estamos convencidos de que tenemos que devolver a la sociedad las oportunidades que ésta nos ha dado. En Lideremos cunde el tiempo y entre todos avanzamos rápido». Paloma Martín Benito viene del mundo del marketing y ventas y trabajó en una multinacional. Vendía proyectos de iluminación industrial pero tenía la habilidad de «detectar necesidades», y fue por ello que acabó siendo emprendedora. Es cofundadora y CEO de Hoop Carpool, una empresa de carpooling para empresas y universidades. Ésta nació hace cuatro años y está presente también en Portugal, México y Colombia. Como emprendedora sabe lo que es batallar por conseguir cambios y su función es liderar a todo el equipo de Lideremos en la Comunidad de Madrid, generar relaciones con instituciones y con todos los agentes de cambio de esta región. Escuchar a los jóvenes y sus problemas a la Administración. Pero sobre todo dinamizar Lideremos en este territorio.

Basta ya de discutir, nuestro tono es constructivo

«Nuestro tono es constructivo, basta ya de discutir, queremos plantear las cosas desde la solución y no desde el problema, somos activistas pero constructivos», apunta Paloma Martín. Como embajadora de esta plataforma en Madrid también está Nicole Flamerique, con la función de coordinar la parte más relacional con los jóvenes, haciendo networking. En Madrid Lideremos está aún arrancando, de momento suma 200 asociados con el objetivo de alcanzar la misma fuerza conseguida en Cataluña. «Buscamos dar voz a los jóvenes y conectarles con líderes de todos los sectores, y si conseguimos que se entiendan tal vez surjan cambios», explica Flamerique. También emprendedora, es cofundadora de The Good Goal, un software que ayuda a empresas y organizaciones a mejorar su impacto medioambiental.

Porque en Lideremos han salido a buscar lo más representativo de la juventud, y en la junta de impulsores hay desde un arquitecto a un coach, a un funcionario, abogados, financieros, profesores, comunicadores, escritores, cantantes, psicólogos, ingenieros y estudiantes. Juntos pretenden elevar la marca España. Para ello quieren posicionar mucho a otra gente de otros países en España. De este modo, Victoria Abihagg será la encargada de coordinar las jornadas globales de Lideremos. Abihagg formó parte del gabinete del Gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

Lideremos tiene previstos otros encuentros, por ejemplo con la embajadora de la República Federal de Alemania en España, María Margarate Gosse, el próximo 12 de junio, o con el presidente de los jóvenes empresarios de México, Ronaldo Elías Águila. «El objetivo es posicionar la juventud española a escala global para conectarla con los mejores de otro países», explica Güell. No les falta ambición. Su organización cuenta con el respaldo de varios patrocinadores, y sobre todo de Enrique Lacalle, presidente del Salón del Automóvil y Zona Franca, y María Eugenia Gay, delegada del Gobierno de España en Cataluña.