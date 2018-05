Linde apuesta en su despedida por más fusiones bancarias

El todavía gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha apostado hoy por una mayor concentración del sector bancario para hacer frente a los problemas del sector que aún no se han abordado. Antes de abandonar el cargo de forma efectiva el próximo día 11 de junio, Linde ha remarcado que «existe margen» para que surjan más fusiones en el sector financiero y que «en los próximos se tendrá que abordar porque será bueno para el sistema bancario y para la economía». En este sentido, ha subrayado que, aunque los cinco mayores bancos españoles concentran el 80% del negocio, en otros países, ese porcentaje es mayor. «El problema no es si son tres o cuatro bancos, sino la eficiencia y la competencia», ha indicado Linde, quien ha destacado que en España existe una competencia entre entidades financieras «muy intensa», por lo que ha defendido que el sistema bancario «puede ser acusado de todo, pero no de no competir muy severamente entre ellos». «No veo ningún riesgo de que los bancos no compitan entre ellos, en España hay margen para más consolidaciones», ha añadido.

Asimismo, el gobernador ha advertido de que la banca aún acumula un 8% de activos dudosos.

Sobre la situación política y su inminente relevo, Linde ha pedido a los grandes partidos que situación política no tenga consecuencias sobre el nombramiento de su sucesor, y se ha mostrado confiado en que el Gobierno y el PSOE, pese al momento actual, actuarán "en consecuencia".

El Banco de España «no es una institución como las demás» porque el gobernador se sienta en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que es una de las principales instituciones europeas.

El nombramiento del gobernador del BdE es acordado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, una cuestión que en el momento actual se ve complicada, después de la moción de censura presentada hoy por el PSOE.