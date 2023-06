Listado de morosos de Hacienda del año 2022

La Agencia Tributaria ha hecho público hoy el décimo listado de grandes deudores con Hacienda, en el que están incluidos todos aquellos, personas físicas o jurídicas, que al cierre del pasado año 2022 debían más de 600.000 euros a las arcas públicas, una relación que se ha reducido un 13,7% tras incorporar los nuevos criterios fijados por el Tribunal Supremo, que dictaminó que solo pueden figurar en el listado aquellas deudas firmes o cuya liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme.

El número de grandes morosos con Hacienda se rebajó en 2022 a 6.076, un 14% menos que un año antes, con una deuda acumulada de 15.200 millones de euros. La causa de esta importante bajada no se debe tanto a la liquidación de sus deudas, sino que Hacienda ha tenido que asumir el nuevo criterio del Tribunal Supremo, que dictaminó que solo pueden figurar en el listado las deudas firmes o que la liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme. La sentencia del alto tribunal hecha pública a principios de este año incluyó nuevos supuestos que permiten eludir la lista a un buen número de deudores, incluso aunque su deuda sea de más de 600.000 euros, por lo que ha tenido que "indultar" de la lista a más de un millar de deudores.

Sin embargo, la no inclusión en éste listado no significa ni que el contribuyente haya abonado su deuda ni que haya sido desestimada, sino que puede deberse que se haya aplazado, anulado, prescrito o que haya sido incluido en uno de los nuevos supuestos establecidos por el Supremo. Por tanto, los deudores que sí figuran en el listado tienen una deuda pendiente superior a los 600.000 euros, que no han sido pagados transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario, y que estaban pendientes de pago con fecha 31 de diciembre de 2022 -y siempre que no se haya solicitado un aplazamiento o suspensión por cualquier motivo legalmente previsto-.