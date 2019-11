Los perfiles tecnológicos, entre los mejor pagados

El talento tecnológico y digital se encuentra en plena expansión de demanda por parte de las organizaciones. Gran parte de éstas reconoce que su actual grado de digitalización aún es bajo, sólo el 34% de las organizaciones puede presumir de tener un alto conocimiento digital, de las cuales el 90% son grandes corporaciones. Ante esta situación y teniendo en cuenta que el presente y futuro de nuestra sociedad es digital, los perfiles tecnológicos son y seguirán estando entre los más demandados y entre los mejor pagados.

Sin embargo, faltan profesionales cualificados para desarrollar estas funciones. Por eso los que tienen estas competencias reciben una media de cinco ofertas de trabajo al mes sin buscarlas y las previsiones apuntan a que, en los próximos cinco años, se triplicará la demanda de estos perfiles, sobre todo en los sectores de salud, gran consumo, banca y seguros. Son conclusiones extraídas del informe «Mercado de trabajo, actual, tendencias, perfiles y salarios» publicado por Michael Page. Esto hace que las empresas trabajen cada vez más en ofrecerles condiciones atractivas que les seduzcan y, así, el candidato apueste por su proyecto.

«El 45% de estos perfiles que finalmente son seleccionados por la empresa proceden del mercado internacional»,explica Daniel Pérez, director de Michael Page División IT. «La demanda de estos profesionales es alta respecto a la oferta, lo que conduce a que el sector tecnológico sea uno de los que mejor paga a sus profesionales. Lo seguirá siendo en los próximos cinco años puesto que el “gap” que existe entre la oferta y demanda continuará creciendo», pronostica Daniel Pérez, director de Michael Page División IT. Los salarios en 2020 seguirán la misma tendencia que en este año, con subidas entorno al 5% y al 10%, adelanta Pérez.

CIO, CEO, CDO

El sueldo de estos perfiles profesionales para puestos directivos está oscilando entre los 100.000 y los 300.000 euros al año. En este rango salarial se sitúa la figura del CIO («chief Information Officer») del sector IT &Telco o Director de Tecnología de la Información, probablemente el perfil ejecutivo más importante del mercado laboral en estos momentos y cuyo remuneración llegó a alcanzar en 2019 hasta los 250.000 euros en Madrid, según el informe «Los perfiles mejor pagados de 2019» publicado por Spring Professional. Entre las funciones de un buen CIO está el saber cómo la empresa se puede beneficiar de las nuevas tecnologías a fin de incrementar el rendimiento del negocio.

Por tanto, no es solo un perfil tecnológico, sino que tiene que tener también visión del negocio. Desarrollar e implementar toda la política tecnológica así como supervisar la infraestructura de los sistemas de información, forman parte también de su rol. «Esta figura es garantía de éxito en los resultados económicos de la compañía porque apostará por la innovación orientada al resultado económico. Contar con un buen CIO da también mayor credibilidad de cara al cliente final», añade Daniel Pérez. Sus responsabilidades están directamente relacionadas con el trabajo del CEO o director ejecutivo, al cual reportan sus acciones dentro de la empresa.

Los cargos directivos se llenan cada vez más con siglas en inglés. Así otro de los perfiles ejecutivos más demandados en el área tecnológica es el «chief Data Officer» (CDO). Es el responsable de los datos de una empresa al más alto nivel, tanto desde un punto de vista tecnológico como de negocio, y su sueldo ronda los 200.000 euros. Mientras que en el área digital, el mejor pagado es el «chief Digital Officer» (CDO), con 130.000 euros, según datos de Spring Professional. Su función es mejorar la reputación de la marca en el sector online. Todas las compañías del Ibex los están contratando.

Hoy en día, en nuestro país contamos con la fuerza laboral mejor formada de la historia: los ocupados españoles con estudios superiores representan el 43,6% del total de ocupados, récord histórico. Sin embargo, la relación entre vacantes y desempleo ha pasado de un ratio de 0,7 vacantes por cada 100 desempleados en 2013, a casi tres en la actualidad. Es por ello que entre los grandes desafíos de los departamentos de Recursos Humanos está el de desarrollar el talento interno en unos casos y en otros contratar a los mejores. «Continuamos en un entorno de cambio. La transformación digital es algo que estamos viviendo en la actualidad y este cambio o proceso de digitalización de las empresas no hace otra cosa que incrementar la necesidad de estos perfiles. En 2020, éstos continuarán siendo de los más cotizados, y así seguirá hasta que no exista un desajuste tan pronunciado entre la cantidad de perfiles técnicos y la necesidad de los mismos.

"En general, los perfiles IT con experiencia, no son suficientes a día de hoy para cubrir todas las necesidades de las compañías: los juniors no han finalizado sus estudios o no tienen apenas experiencia y los seniors ya tienen un trabajo estable", opina María Iranzo, consultora de Selección y Evaluación, especializada en perfiles IT y Telco de Spring Professional. Además del CIO y los CDO, hay otros perfiles con alta demanda como los programadores (representan el 45% de los procesos de selección del área de tecnología). También destaca especialmente la figura del CMO, («chief Marketing Officer» o director de Marketing Digital) cuyo sueldo asciende a los 150.000 euros al año.

La transformación digital, la creación de «hubs» tecnológicos y centros de servicios compartidos, así como la internacionalización de las empresas, están transformando todo el sector, y el mercado necesita perfiles muy especializados, que no sólo dominen el inglés, sino varios idiomas. Otro de los perfiles que despunta en este sector es el «DevOps engineer» (actualmente representa un 20% de los procesos de selección en el sector IT pero en los próximos años será de los más demandados), un perfil de ingeniería que enlaza el área de desarrollo de software y de sistemas.

Formación temprana

Se estima que en Europa en 2020 será necesario cubrir un millón de puestos relacionados con ciencia y tecnología. Además, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, las previsiones sobre la evolución de la demanda de perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) se incrementarán en Europa un 14% hasta 2020. «Para revertir esta situación es fundamental visibilizar este tipo de perfiles entre los más pequeños. Para ello, es importante que las asignaturas vinculadas a las ciencias e ingenierías se impartan desde los primeros cursos de Educación Primaria. Al tratarse de una generación de nativos digitales comprenderán inmediatamente las tareas que desempeña un programador o una ingeniera de robotización y podría interesarse por ello en el futuro», explica Antonio Díaz, director general de E-voluciona.

Leticia Rodríguez, «sénior manager» en The Valley Talent, lamenta que la formación que se da en la Universidad es aún demasiado teórica y poco vinculada al negocio. «Nos cuesta mucho encontrar perfiles con experiencia en tecnologías disruptivas o en lenguajes de programación más innovadores. Es necesario mejorar la coordinación entre Universidad y empresa. Lamentablemente la tecnología avanza tan deprisa que no da tiempo a las universidades a adaptarse».