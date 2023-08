Más críticas a Agroseguro por las peritaciones y las subidas de las primas

Se acumulan las quejas contra Agroseguro, el «pool» de compañías aseguradoras, en el que participa también el Consorcio de Compensación de Seguros, que opera de hecho en forma de monopolio en el sistema de seguros agrarios español. En el caso de Asaja Ciudad Real, el problema y las irregularidades se registran con las peritaciones del seguro de viñedo. De acuerdo con la información facilitada por esta organización de Socuéllamos, a principios de abril hubo una helada que causó daños en las cepas, reduciendo la cosecha asegurada. Sin embargo, Agroseguro, en la visita de sus técnicos, no reconoció este siniestro como helada en la mayor parte de las parcelas y lo achacó a adversidades climáticas, sin prueba alguna y utilizando como base un «informe realizado por alguien de la Universidad de Castilla-La Mancha; todos los peritos adoptaron este criterio y llevaron el siniestro a adversidades climáticas. En resumidas cuentas, van a pagar sólo un 10% del año existente», según Pedro Alcolea, de Asaja Socuéllamos. Desde esta organización solicitaron el 30 de mayo al jefe de zona de Agroseguro que aportase el estudio, algo que no ha hecho. «Además, Agroseguro se niega a realizar peritaciones contradictorias, en contra de lo dispuesto en el Real Decreto 2329 de 1979», insisten. «Asaja nombró peritos para realizar las contradictorias, según marca la normativa sobre peritaciones y desde Agroseguro dijeron entonces que se valoraría este daño en visita a campo con tasación definitiva, pero no nombró perito alguno en los ocho días correspondientes y ha realizado tasaciones definitivas según su criterio, sin atender a lo manifestado por los agricultores y a la normativa citada anteriormente», aseguran.

Desde Asaja de Castilla y León han denunciado, a su vez, la decisión de Agroseguro de aplicar importantes subidas en las primas del seguro de cultivos herbáceos, lo que ha encendido las alarmas en la agricultura de todo el país y especialmente en la de la citada región, que es la que tiene más superficie asegurada. A pesar de la oposición del sector y de las comunidades, el Plan 2023 entrará en vigor para la próxima campaña de contratación, que se iniciará este otoño, dado que Agroseguro contó para su aprobación con el respaldo de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), el Consorcio de Compensación de Seguros y la Dirección General de Seguros. De acuerdo con los cálculos que ha realizado esta organización, las tarifas de la línea del seguro de cultivos herbáceos extensivos de Castilla y León subirán una media del 35%, aunque «mientras en unas pocas comarcas no subirán nada, en otras zonas los incrementos superarán el 100%», afirman.