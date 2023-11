Más impuestos para los ricos

Piensan algunos que como ellos no son ricos, el discurso de Sánchez no les afecta. El nuevamente presidente dijo con claridad que va a subir los impuestos a los que más tienen. Pero los ricos, según la teoría yolando-pedrista, no son sólo los presidentes de las multinacionales y las grandes empresas, ni tan siquiera los herederos de fantásticas fortunas o aquel al que le tocan 20 millones en la lotería. Ricos son los que ganan 60 mil euros o más, aunque para el "podemismo" y Sumar, lo son también los que ingresan 40 mil al año. De modo que es más que probable que el nuevo huracán impositivo, anunciado por el señor presidente, le afecte a la mayoría de los lectores de esta columna, porque ya se encargó el líder supremo de subrayar que también habrá un arreón fiscal vía IRPF y para las Sociedades, ergo igual para los autónomos. Es decir, más impuestos en general, menos para los que no tienen que hacer la declaración porque sus ingresos con escasos, o para los parados y los estudiantes, que como no trabajan no hay por donde atraparlos. Por eso les van a dejar que viajen gratis en el transporte público (no sabemos si también en las “rodalies” transferidas). Para los otros, impuestos a mansalva, en especial a las empresas. Dicen los empresarios que se está creando un clima muy negativo para la inversión, el crecimiento económico y el empleo. El que avisa no es traidor. Pero a ellos les importa cero. Erre que erre contra la banca, las eléctricas, las petroleras, las constructoras y los ricos. Y que viva Venezuela.