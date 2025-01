¿Menos burocracia en la UE? Ja ja ja

Los últimos datos sobre la evolución del empleo en España esconden algunos datos que se pueden calificar de curiosos. Por ejemplo, que la creación de puestos de trabajo a finales del año pasado se concentró especialmente en el sector público (administraciones diversas) y no en el privado (empresas y autónomos). De ahí se puede deducir que estas dos categorías no están tirando o incluso se encuentran estancados. La segunda conclusión es evidente: más empleo público, exige más gasto, lo que se traducirá, se quiera, o no, en más impuestos a los sufridos contribuyentes. La tercera conclusión es que un parte de esos empleos públicos se destinará a la burocracia, que ya de por sí es asfixiante. Y ahí llegamos a la pescadilla que se muerde la cola o al qué fue antes, si el huevo o la gallina: más burócratas supone que se multiplicará la burocracia para que los primeros puedan seguir comiendo, o si hay más burocracia serán necesario más burócratas. En cualquier caso, estos últimos no van a tirar piedras contra su propio tejado.

​Eso es lo que sucede en España. Mientras tanto, en la Unión Europea (UE), se ha hablado mucho esta misma semana de un plan para reducir la burocracia y aumentar la competitividad: es lo que han denominado pomposamente “la Brújula de la Competitividad”. Una de sus bases es la simplificación administrativa y regulatoria. Vamos a ver, si en algo se ha convertido Bruselas en las dos últimas décadas es en un emporio burocrático dirigido por una casta, los euro-funcionarios, que se han multiplicado y que gozan de unas prebendas de todo tipo (sueldos más que elevados, tratamiento fiscal beneficioso y planes de jubilación que ya quisiéramos todos) que subsisten gracias al afán regulatorio europeo. Pues bien, ahora resulta que esos mismos burócratas, que viven gracias a complicarlo todo con su montaña de papeles y requisitos, van a ser los que tengan que poner en marcha ese plan para reducir la burocracia. Es decir, que tienen que cercenar su poder y su “modus vivendi”. Vamos, dicho en lenguaje popular, que van a tener que tirar piedras contra su propio tejado. Pero, a estas alturas, ¿alguien piensa que eso sucederá? Yo, después de ver la evolución de la UE en estas décadas, desde luego no me lo creo.