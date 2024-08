¿Un mes de agosto tranquilo en la economía española?

Érase una vez… un mes de agosto tranquilo. Como en el mundo de los cuentos, eso debió suceder hace ya mucho tiempo. Bastante antes, por ejemplo, de 2007 y 2008, cuanto estalló la crisis de las hipotecas basura en España, que acabó siendo el origen de la crisis económica y financiera más importante de los últimos años. También hubo durante este mes central del verano tormentas monetarias a nivel mundial. Este año vamos bien servidos, por lo menos durante los primeros siete días. De entrada, la caída de las bolsas mundiales durante las últimas jornadas, aunque el balance a fecha de ayer era de una cierta recuperación de parte de lo que se había perdido. En cualquier caso, no parece que esto haya terminado y habrá que prestar mucha atención a lo que suceda en los próximos días. Luego está lo del lío de la financiación singular o a la carta, como se prefiera, para Cataluña, que pone en jaque todo el sistema de financiación autonómica y quizás también el modelo de Estado vigente actualmente en España. Es fruto del acuerdo alcanzado entre los sanchistas y los de ERC. Pero claro, también hay que contar con Puigdemont y su vuelta, que, según ha anunciado el entorno del fugado se producirá hoy.

Si me dicen que va a haber lío de todo tipo me lo creo. Pero si me indican que puede que al final no pase mucho, también me lo creo, dado el esperpento en el que se ha convertido la política catalana desde hace tiempo. En relación con este último asunto, con muchas e importantes repercusiones para el bolsillo de todos nosotros, no hay que perder de vista el informe de Fedea, que viene a decir que las cuentas que hacen los catalanes no son correctas, por expresarlo suavemente, o que mienten, si se va por el camino más directo. Además, indican que Cataluña recibirá un 50% más de financiación a costa del Estado si se materializa su cupo. En resumidas cuentas, que otro mes de agosto más no hace fata recurrir al monstruo del Lago Ness o a los típicos reportajes de estas fechas sobre la diferencia entre los precios que perciben los agricultores y lo que pagamos los consumidores por los mismos productos en las tiendas. De momento, vamos bien servidos de asuntos polémicos e importantes.