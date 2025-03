Mobile World Congress Barcelona: cuándo es, horario y cómo será el congreso de tecnología móvil

Cada año, Barcelona se convierte en el centro neurálgico de la innovación tecnológica mundial gracias al Mobile World Congress (MWC), un evento que reúne a los principales actores de la tecnología móvil. Este 2025 no es la excepción, ya que la ciudad catalana se prepara para recibir a más de 101.000 visitantes, igualando la cifra alcanzada en 2024. La edición de este año, que se celebrará entre el 3 y el 6 de marzo, promete ser una de las más destacadas, atrayendo la atención de profesionales, inversores y entusiastas de la tecnología. Las puertas del recinto se abrirán a las 8.30 horas y cerrarán a las 19 horas cada día, a excepción del jueves, que cerrará a las 16 horas.

El MWC tendrá lugar en el recinto ferial de Gran Via, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat. Durante estos cuatro días, se espera que más de 2.700 expositores, tanto de grandes marcas como de pequeñas startups, presenten las últimas innovaciones en el sector de la tecnología móvil. Entre los participantes más destacados se encuentran gigantes como Google, Xiaomi, Huawei, Meta, Nokia y Telefónica, entre otros. Estas compañías, junto con diversas organizaciones públicas y emergentes empresas tecnológicas, harán gala de los avances más recientes en áreas como la inteligencia artificial (IA) y la evolución del 5G.

Con el lema de este año, 'Converge. Connect. Create', el MWC 2025 se enfocará en cómo estas tecnologías están transformando nuestras vidas. La inteligencia artificial, con su creciente presencia en múltiples aspectos de la vida diaria, será uno de los principales focos de atención. Asimismo, el 5G, que sigue expandiéndose en diferentes sectores, estará presente con avances y aplicaciones que podrían revolucionar la conectividad a nivel global. Además, el programa 4YFN (4 Years From Now), un espacio dedicado a startups y emprendedores, sigue ganando popularidad y ampliará su presencia con dos pabellones en lugar de uno, albergando cerca de 600 empresas emergentes que buscan marcar la diferencia en el mundo de la tecnología.

Uno de los aspectos que hace único al MWC es su capacidad para reunir a los principales líderes del sector móvil y a las startups más prometedoras. Empresas de renombre como Alibaba Cloud, Ericsson, Vodafone, Siemens y Accenture estarán presentes para mostrar sus proyectos más innovadores.

El MWC 2025 no solo será una plataforma para exhibir productos y servicios, sino también un espacio para el intercambio de ideas y el networking. Cada año, el certamen atrae a miles de profesionales del sector, empresarios e inversores que buscan identificar las tendencias más disruptivas y conocer las soluciones más avanzadas en el ámbito móvil. Aunque el evento no está abierto al público general, los asistentes podrán acceder a distintas áreas, como el 4YFN, mediante entradas que oscilan entre los 899 euros para el pase general y los 4.999 euros para el pase VIP.

En cuanto al acceso al evento, el recinto de Gran Via, aunque no se encuentra en el centro de la ciudad, está perfectamente conectado con el resto de Barcelona. Las opciones de transporte público son amplias, con varias líneas de metro y tren que conectan directamente con el MWC. La estación Europa / Fira, ubicada a pocos minutos del recinto ferial, es una de las más cercanas, y desde el aeropuerto de El Prat, los asistentes pueden llegar al MWC en menos de 20 minutos gracias a la línea L9 del metro, que tiene una parada en el congreso. Además, la operadora Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de buses lanzadera que conectará la Plaza España con el recinto de Gran Via sin paradas.

Este evento representa una oportunidad única para descubrir cómo la tecnología está configurando el futuro. Con el respaldo del apoyo institucional, incluido el rey Felipe VI, que presidirá la inauguración, Barcelona se reafirma como la capital mundial de la tecnología móvil.