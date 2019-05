La Justicia ha vuelto a dar un portazo a la utilización de herbicidas a base de glifosato, tras culpar directamente a esta sustancia de provocar efectos cancerígenos. En este caso, un jurado popular de la localidad californiana de Oakland ha condenado a la corporación Monsanto, en poder de la compañía alemana Bayer, a pagar 1.781 millones de euros a una pareja de ancianos que les había puesto una demanda al considerar que el herbicida Roundup les causó cáncer. Se trata del tercer fallo dictado contra la empresa en Estados Unidos por esta cuestión. Los siete hombres y cinco mujeres del jurado consideraron que el herbicida de Monsanto, comercializado para la jardinería doméstica, fue un "factor sustancial" en los linfomas no hodgkinianos que desarrollaron el matrimonio formado por Alva y Alberta Pilliod.

Tras conocerse la sentencia, la compañía adelantó que recurrirán el fallo y publicó un comunicado en el que asegura que "no hay pruebas científicas para concluir que el herbicida de glifosato fue el factor determinante de su enfermedad. Estas dos personas tienen un largo historial de enfermedades que se sabe que son factores de riesgo para linfomas no hodgkinianos, por lo que nuestro producto no puede ser causa directa".

A Alva Pilliod, de 76 años, le fue diagnosticado el linfoma en 2011, mientras que a su esposa, Alberta, de 74, se le encontró en 2015. El matrimonio había estado usando el herbicida Roundup durante unos 30 años en el jardín de su hogar en Livermore (California, EE UU).

La de hoy es la tercera orden contraria para Bayer por este asunto en Estados Unidos –y la más cuantiosa hasta la fecha–, después de que en agosto pasado un jurado de San Francisco condenara a la empresa a pagar a un jardinero 257 millones de euros, rebajados posteriormente por un juez a 79 millones, y en marzo, otro jurado le ordenase pagar otros 71 millones a un vecino de Sonoma (California).

Esta nueva sentencia ordenó a la actual propietaria de la compañía a pagar 890 millones de euros a cada miembro de la pareja como castigo ejemplar, además de abonarles otros 49 millones para resarcirles del sufrimiento sufrido y compensar el gasto de las facturas médicas.

Bayer adquirió Monsanto, fabricante de Roundup, por 56.000 millones de dólares con la intención de liderar el mercado mundial de semillas y herbicidas, pero ahora afronta más de 13.400 demandas en Estados Unidos por culpa de los efectos cancerígenos de algunos de sus productos, la mayoría por culpa del glifosato. Bayer defiende que durante décadas estudios propios de la empresa e independientes consideran que el glifosato del Roundup es seguro para el uso humano.