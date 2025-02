Montero ningunea al 80% de las comunidades y aprueba solo con Cataluña y las regiones socialistas la quita de deuda

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado con contundencia la actitud de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que ha presentado su propuesta para condonar 83.252 millones de la deuda, un plan que los Ejecutivos regionales del PP han rechazado frontalmente apenas comenzada la reunión, con un plante conjunto tras el que han exigido al Gobierno que "se hable de reformar el sistema de financiación autonómica y no solo de condonar una deuda que no soluciona los problemas de infrafinanciación".

Montero ha mostrado una enorme dureza para criticar la decisión de los ejecutivos autonómicos de salir del Consejo con una "enorme cobardía. Hemos asistido a una deslealtad histórica y una gravísima dejación de funciones para representar a los ciudadanos y no ejercer la responsabilidad que se exige a un cargo público. Nunca antes los gobiernos autonómicos habían renunciado a defender a sus territorios. Ha sido un esperpento".

Sin levantar el pie en sus críticas ha avisado al PP que "esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero ya no nos sorprende nada. Para no votar en contra, como se había pedido desde Génova, las autonomías populares han tirado por la calle de en medio y se han levantado y se han abstenido para luego poder acceder a este dinero. Han mostrado una enorme cobardía por oponerse al bien de sus ciudadanos por puros planteamientos políticos".

En la misma línea, ha afeado al PP que "reclame una reforma de financiación autonómica, pero rechacen una mesa para negociar este sistema. Los gobiernos territoriales han preferido no votar en contra y abstenerse para no quedar retratados por no defender a los ciudadanos de sus territorios. Incluso votaron en contra a una senda de estabilidad que ha restado una financiación extraordinaria a sus comunidades. No se entiende".

Al menos Montero ha mostrado su satisfacción porque "se ha aprobado la propuesta del Gobierno, que permitirá más autonomía financiera y más autonomía política. A pesar del PP ha sido un día histórico, después de dar un paso decisivo en el blindaje de la autonomía financiera de las comunidades". Esta aprobación se ha logrado gracias a que el Gobierno dispone del 50% de los votos del Consejo, por lo que solo necesitaba el apoyo de una comunidad para sacarlo adelante. Al final, además de Cataluña, han apoyado las regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias.

La vicepresidenta ha asegurado que esta condonación de deuda permitirá ahorrar unos 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas en intereses, por lo que ha acusado de "buscar excusas" a las regiones del PP "por asegurar que la condonación no afectaría a ese concepto". También ha hecho un vaticinio ante los periodistas: "Estoy dispuesta a apostar a que las regiones gobernadas por el PP van a suscribir el convenio para beneficiarse de una ley que es buena para sus ciudadanos".

En su alocución ha confirmado que, a partir de ahora, Hacienda iniciará las reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas para determinar "exactamente la cantidad y características de sus deudas" y, en paralelo, se abrirán contactos con los grupos parlamentarios de cara a aprobar a la futura ley orgánica. Montero ha asumido que, durante este proceso, el PP va a mantener la misma "actitud infantil" que ha tenido en el CPFF a pesar de que estas regiones podrían ver condonados 60.000 millones de euros de deuda que les corresponden, el 72% del total propuesto.

La ministra ya había reiterado previamente que, a pesar del plante de las regiones populares, espera tener aprobada la condonación antes de que finalice el año con una ley orgánica. "Vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible". También ha recordado que la condonación de la deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna "condicionalidad", por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.