Montoro prevé un punto de inflexión de la economía en el segundo trimestre

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que dada la recaudación en mayo se puede concluir que la evolución de la economía en términos intertrimestrales puede estar "tocando fondo"y el segundo trimestre puede ser ya de "clara inflexión"en la evolución de la economía.

No obstante, ha dejado claro que "no podremos hablar de final de la crisis hasta que no se dejen de destruir puestos de trabajo en España", algo que también se está cerca de conseguir, ha dicho en la inauguración del seminario "Competitividad y Marca España", organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Montoro se ha mostrado hoy convencido de que "España está saliendo de la crisis"por el saldo positivo de la cuenta corriente, el acceso a los mercados financieros y una inflación que después del verano, ha augurado, será la más baja de la historia.

"No estoy haciendo un discurso optimista por estar en el Gobierno, estoy haciendo un discurso positivo, aunque no está todo hecho, ni mucho menos", ha afirmado.

En cuanto a las palabras que apuntan a que el ajuste en España se ha hecho por la vía de los ingresos más que por recorte de gasto, el ministro ha asegurado que "las cifras son cifras, el resto valoraciones, y las cifras de España no acreditan en modo alguno que el ajuste se haya hecho vía subida de impuestos".

Sobre la balanza por cuenta corriente ha explicado que de nuevo se sale de la crisis por el mismo lugar por el que se ha entrado: entrar en positivo respecto a las relaciones comerciales con el resto del mundo.

"España creyó que estar en el euro le daba garantías para financiarse sin límite y ese es un absurdo económico", ha dicho Montoro, para quien deben adjudicarse "las responsabilidades correspondientes".

Ha recalcado que "gobernar endeudando un país y mirando para otro sitio es muy fácil", y "eso fue lo que nos llevó a la crisis", pero no fue el PP -ha dejado claro- quien incurrió en este "error"que ha esperado no ver "nunca"repetido.

En lo que se refiere a la inflación, ha previsto llegar a tasas "desconocidas"en la segunda parte del año, y ha dicho que "con seguridad"nunca habrá habido una inflación tan baja como la que se espera a final del verano, lo que ayudará a competir y a solucionar cuanto antes la crisis.

En lo que se refiere a las previsiones más negativas de las organizaciones internacionales, ha abogado por verlos "con ojos de relatividad", ya que "lo que hace interesante la economía es que no se cumplan los pronósticos", ya que de lo contrario "sería muy fácil gestionar países y empresas", ha ironizado.