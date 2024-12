El sector juguetero acusa de competencia desleal a plataformas online como Temu o Miravia

El sector juguetero ha alzado hoy jueves la voz contra determinadas plataformas online que, a su juicio, compiten de forma desleal en el sector. Marta Salmon, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), ha advertido de la proliferación de algunas ofertas de juguetes en el canal online a través de plataformas como Temu o Miravia que no cumplen con los criterios de calidad ni compiten como debieran en precios.

"El consumidor compra el producto en una plataforma masiva, ahora tenemos al alcance juguetes que no cumplen la normativa y que pueden ser peligrosos para los niños. Cuando compras un producto en estas plataformas y es enviado por ellas, no hay problema, pero si la envía un tercero, no hay ningún control ni seguimiento y la plataforma no se hace responsable", ha explicado Salmon.

La patronal del juguete ha subrayado que la proliferación de estas ofertas de juguetes por internet, además de no cumplir con las garantías por las que vela el sector, suponen también una "competencia desleal" para fabricantes y comercios, porque se ofrecen a precios muy inferiores a los juguetes originales, sin atender a los criterios y calidad exigidos a toda la industria. De esta forma, la presidenta de la patronal ha explicado que "todo lo que no sea vendido y enviado por la misma plataforma no tiene control". "Así, en Temu, Shein o Miravia no hay control, mientras que lo que se vende en Amazon suele ser seguro por ese control. Todo esto es perjudicial no sólo para los fabricantes, sino también para los comercios y los consumidores", ha indicado, según informa Ep.

Laguna legal

La AEFJ ha denunciado que, en Europa, debido a una laguna legal, las plataformas en línea no se hacen responsables de la seguridad de los productos que ofrecen a través de sus marketplace, así que, si el vendedor está fuera de la UE, no hay nadie que responda ni por el producto, ni por los daños que pueda causar.

La patronal ha denunciado que, en el último estudio realizado en octubre por la asociación europea del juguete, TIE, el 86% de los más de 100 juguetes comprados en diez mercados en línea no cumplían las normas de seguridad de juguetes de la UE, y el 80% suponían, además, riesgos graves para la seguridad de los niños. En marzo había realizado uno similar sólo con Temu, y el porcentaje de inseguros subía al 95%.

La organización también ha denunciado que las copias y falsificaciones, con presencia creciente en estas plataformas online, suponen un grave daño para el sector y para la sociedad en general. La Euipo, en su último informe de 2023, estima la pérdida media de ventas en el sector del juguete debido a la presencia de productos falsificados en el mercado interior en el 8,7% del valor de las ventas totales (a precios de productor), es decir, 1.000 millones de euros. En España, las pérdidas suponen unos 113 millones de euros, el 11% de la facturación del sector y una pérdida del 5% de los empleos directos, según la AEFJ.

En ese contexto, Salmon ha destacado que en 2024 el número de empresas del sector del juguete ha caído en España, pasando de las 276 a las 257, lo que supone un descenso de más del 6%, mientras que el empleo también se ha resentido con una caída del 13,8%.

La patronal juguetera ha hecho estas consideraciones durante la presentación de sus previsiones para la campaña de Navidad, la más importante del año para estas compañías pues concentra el 60% de las ventas. El sector prevé un 2024 plano en cuanto al volumen de ventas en comparación con el año anterior, con una cuota de las ventas en línea que ya asciende hasta el 35 % del total.

En 2023, el sector cerró el ejercicio con una facturación de 1.705 millones de euros, un 0,35 % más en tasa interanual, impulsadas por las exportaciones (un 5,88 % más y el 44 % de los ingresos) y con un gasto medio por niño de 221 euros (un 3,4 % más).