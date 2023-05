JP Morgan se queda a precio de saldo con el First Republic Bank, tercer gran banco que cae en EE UU

JP Morgan, el mayor banco de Wall Street, ha acordado con las autoridades de EE UU salir al rescate del malogrado First Republic Bank. La malograda entidad financiera, que será adquirida a precio de saldo por el gigante bancario americano, ha sufrido un desplome en sus acciones de casi el 98% desde finales de febrero. En concreto, sus títulos han pasado de valer 147 dólares hace apenas dos meses a apenas 3,5 dólares ahora. Además, ha sufrido la fuga de más de 100.000 millones de dólares en depósitos. Se trata de la tercera entidad financiera de importancia que cae en Estados Unidos este año, tras las recientes quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. En total son cuatro, ya que el primero en caer, aunque de menor tamaño, fue el californiano Silvergate Bank.

Así, JP Morgan Chase ha ganado la licitación para comprar los activos del quebrado First Republic Bank, según informó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de este EE UU. "First Republic Bank, de San Francisco, California, ha sido cerrado hoy por el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California, que ha nombrado a la FDIC como administrador judicial", dice el comunicado de la propia FDIC, que agrega que "para proteger a los depositantes" ha procedido a la venta de activos a JPMorgan Chase. La FDIC, una agencia federal independiente para seguros, señala que el acuerdo entre las dos entidades se cerró en las últimas horas, y de que "JP Morgan Chase Bank asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank".

Clientes adinerados

Como parte de la transacción, las 84 oficinas de First Republic en ocho estados -la mayoría en barrios ricos- reabrirán este mismo lunes ya como sucursales de JP Morgan Chase. "Todos los depositantes de First Republic Bank se convertirán en depositantes de JP Morgan Chase Bank", dice el comunicado de la FDIC. A fecha del 13 de abril, First Republic Bank tenía aproximadamente 229.100 millones de dólares en activos totales y otros 103.900 millones en depósitos totales.

Poco después del hundimiento del Silicon Valley Bank y de Signature, en marzo, los principales bancos estadounidenses acordaron un préstamo de 30.000 millones de dólares para First Republic a petición de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen. La entidad comenzó a funcionar en 1985 con una sola oficina en San Francisco y es conocida por acoger a clientes adinerados de los estados costeros.

Por su parte, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Morgan, destacó en un comunicado de prensa la solidez financiera de la entidad bancaria que preside, lo que les permitió "desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos". "Los clientes no necesitan cambiar su relación bancaria para conservar su cobertura de seguro de depósitos hasta los límites aplicables", indica además la agencia federal estadounidense. Asimismo informa de que esa agencia y el banco comprador, han iniciado "una transacción de pérdida compartida en préstamos unifamiliares, residenciales y comerciales que compró del antiguo First Republic Bank".

La FDIC como síndico y JP Morgan Chase Bank compartirán las pérdidas y posibles recuperaciones de los préstamos cubiertos por ese acuerdo de pérdida compartida, y que a través de ese proceso se "maximice la recuperación de los activos manteniéndolos en el sector privado". La agencia federal estadounidense indica también que la venta del First Republic al mayor banco del país "involucró un proceso de licitación altamente competitivo y resultó en una transacción consistente con los requisitos de costo mínimo de la Ley Federal de Seguro de Depósitos".

Según cálculos de la FDIC, el costo estimado de la operación para este organismo "será de aproximadamente 13.000 millones de dólares", aunque la cifra final se determinará cuando este fondo de seguros finalice la administración judicial.