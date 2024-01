El motivo por el que el Gobierno de PSOE-Sumar ha congelado el SMI real desde 2020

El Gobierno de PSOE-Sumar ha aumentado el salario mínimo interprofesional hasta 1.134 euros en catorce pagas, lo que consecuentemente equivale a 1.323 euros en doce. En el entorno de Sumar (y también de Podemos) se nos intenta transmitir la idea de que, desde el año 2018, el salario mínimo se ha incrementado en España un 54%, al pasar desde 858 euros (en doce pagas) a los ya mentados 1.323. Sucede que, en tan gruesa cifra, se les ha olvidado descontar la inflación: entre 2018 y la actualidad, los precios se han incrementado en un 16,4%, de modo que el aumento real es del 32% (y si este año cerramos con una inflación algo por encima del 2%, inferior al 30%). No es poco, desde luego. Pero también suelen soslayar que la mayor parte de ese aumento se produjo en el año 2019. Es más, desde 2020, el SMI ha estado esencialmente congelado en términos reales (a finales de este año, el poder adquisitivo del SMI será equivalente al que poseía en 2020). ¿Y por qué, en contra de la propaganda oficial, el muy progresista Gobierno de PSOE-Sumar ha congelado en términos reales el SMI desde el año 2020? Porque, también en contra de la propaganda oficial, no es cierto que un SMI (relativamente) elevado no tenga efectos adversos sobre el empleo. Y el SMI español ya se ubica en ese territorio peligroso.

A la postre, en estos momentos ya resulta equivalente a más del 50% del salario medio de casi todas las autonomías y, en algunos casos (como Extremadura o Murcia), a más del 60%. Porque justamente ahí reside el problema: mientras que el SMI aumenta en el período 2018-2024 (esencialmente en 2019 y 2020, ya hemos dicho que a partir de entonces se congela), los salarios medios decrecen desde 2018. Esta misma semana, el Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe en el que muestra que, entre 2018 y 2022, el salario real del trabajador promedio ha perdido más de un 3% de poder adquisitivo (en 2023 probablemente haya recuperado algo aunque todavía no tenemos datos). Es decir, que el Gobierno sube el salario mínimo a pesar de que la productividad se estanque o decaiga: y eso es una receta condenada al fracaso.