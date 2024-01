Hacienda y Seguridad Social se quedarán con la mitad de la subida del salario mínimo de dos millones de trabajadores

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 5% no beneficiará sólo a 2,5 millones de trabajadores, sino que supondrá un ingreso extra para las arcas de Hacienda, ya que los dos millones de estos empleados que tienen jornada completa verán elevadas su cotización social al elevar su tramo impositivo por encima de los 15.000 euros actuales. En concreto hasta los 15.876 euros que supondrá el acumulado anual del Salario Mínimo de 2024, para evitar que el 45% del alza quede en las arcas públicas. Así lo estima el Partido Popular, que asegura que, "de no hacerlo", la subida generará una recaudación extra de 840 millones de euros para Hacienda y la Seguridad Social.

Con la nueva subida del 5% del SMI desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros, los trabajadores que cobran este sueldo superarían el tramo libre de tener que hacer la declaración del IRPF, por lo que tendrían que afrontar el pago de 338 de los 756 euros de subida, si se cuentan la tributación y las cotizaciones sociales. Es decir, 286,15 de la Renta y 51,96 euros de las cuotas sociales. Por esta razón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, "si no se actúa, los trabajadores sólo se quedarán con el 55% del incremento, mientras que el 45% irá para el Estado". Por ello, ha anunciado que el Grupo Popular planteará en el Congreso ampliar ese mínimo exento de IRPF para que "esto no ocurra".

Las cuentas son fáciles de hacer. En 2023, los trabajadores que cobraron el SMI presentaban una retribución anual de 15.120 euros, de los que 975,24 euros sería el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y 39,31 euros corresponderían al pago de IRPF. Con la subida aprobada del 5%, estos contribuyentes superarán el tramo mínimo y tendrán que afrontar un pago de 1.016,06 euros de cuotas y multiplicar por ocho el pago de IRPF, por un importe de 325,46 euros, para un total de 1.341,52 euros, 338,08 euros de más respecto a los 1.014,55 euros que abonaron en su declaración del año pasado.

Feijóo ha criticado que para esta última subida del SMI no se haya contado con el consenso de la patronal y ha defendido que "debería ser un producto de un acuerdo entre los sindicatos y la patronal" porque "ha sido siempre así. Es lógico. Cuando el Gobierno amenaza a la patronal de que si no te pones acuerdo lo voy a subir más, pero bueno, entonces, si me pongo de acuerdo, ¿lo va a subir menos?", se ha preguntado, para echar acusar a Yolanda Díaz, en concreto, y al Ejecutivo, en general, de convertir a los trabajadores "en rehenes de su política".

En el mismo sentido, cree que la subida del SMI debe ser un avance y una mejora para los trabajadores que menos ganan, no para el Estado. "La empresa paga, el trabajador cobra, pero el Gobierno es el que recauda más a costa del esfuerzo de pymes y grandes empresas. Lo mínimo que hay que exigir al Gobierno es proteger a los trabajadores con rentas más modestas y que quien más gane en esta subida sea el trabajador, y no el Estado".

Incluso los sindicatos apoyan la propuesta popular. El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que el Gobierno debería volver a ampliar el mínimo exento de IRPF en el mismo porcentaje en el que se ha elevado porque "debe estar exento de pagar el IRPF", ha dicho tras la declaraciones de Feijóo en el foro Nueva Economía Fórum. También ha recordado que el año pasado ya se hizo esa subida en la ley de Presupuesto, cuando "fueron justamente los Presupuestos Generales del año pasado los que hicieron esa subida que permitió que el SMI no cotizara el IRPF. Ahora también debe hacerse porque es razonable".

El SMI se ha elevado un 54% desde 2018, desde los 707,7 euros al mes por catorce pagas a los 1.134 euros de 2024, una subida sobre de la que los empresarios denuncian que, en realidad, es muy superior en términos reales, ya que "hay que sumar la de las bases máximas de cotización de la Seguridad Social (5%), la del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (del 0,6% al 0,7%), así como los costes que originan los nuevos protocolos de acoso sexual y moral y de acoso y violencia LGTBI; o el canal de denuncias". También avisan de que el anuncio de que se va a reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales; la regulación del permiso parental de ocho semanas, de las que cuatro son abonadas por la Seguridad Social; el aumento previsto de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas y la cotización de todos los becarios en prácticas laborales o no "se van a encarecer los costes a ni veles insostenibles para muchas pequeñas empresas". Y recuerdan que mientras aumentan los costes laborales, en los dos últimos años la productividad del factor trabajo registró en España una caída del 3,8%, "la mayor entre los países de la OCDE".