Multa histórica de Consumo de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas por cobrar equipaje de mano

El Ministerio de Consumo ha impuesto una histórica multa a cuatro aerolíneas por el cobro del equipaje de mano. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha resuelto un expediente sancionador por el que multa con más de 150 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por el cobro de un cargo extra a los usuarios que llevan equipaje de mano en cabina, una práctica denunciada por Facua-Consumidores en Acción desde 2018, según el expediente filtrado a la Cadena Ser.

Las multas también incluyen otras tres prácticas ilícitas: el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños, que al igual que el asunto del equipaje de mano ha sido clasificado como infracción muy grave por Consumo; prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos y la “falta de transparencia en la información contractual” sobre precios, que dificulta la comparabilidad entre ofertas, que han sido calificadas como graves.

Rechazo frontal de las aerolíneas

Las sanciones, que no son firmes y pueden ser recurridas por la vía administrativa y también en los tribunales, han sido duramente criticadas por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España. A través de un comunicado, ALA ha rechazado frontalmente unas multas cuyas cuantías considera "desproporcionadas" y ha asegurado que, de volverse firmes, "perjudicarán a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten. De este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento, no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan". "Sancionar esta práctica limita la opción de pagar sólo por los servicios indispensables y se obligaría a todos los pasajeros a contratar el servicio de transporte de maleta de cabina, aun cuando no lo necesiten. El consumidor será el principal perjudicado por esta injerencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el mercado único europeo y la libertad tarifaria amparada por el derecho europeo. Defendemos el derecho del consumidor a elegir su mejor opción de viaje y la libertad de las compañías aéreas para, como cualquier otro sector en una economía de libre mercado, fijar libremente las tarifas de sus servicios”, ha aseverado el presidente de ALA, Javier Gándara.

Las aerolíneas, que aseguran que el derecho europeo les permite recurrir a esta práctica, han explicado que la multa de Consumo choca frontalmente con la iniciativa reciente de la Comisión Europea, la cual aboga por que las compañías aéreas fijen unas franquicias comunes o estándares de equipaje de mano, "iniciativa en la que todas las aerolíneas ya estamos colaborando y donde se especifica claramente que las tarifas con diferentes servicios adicionales desarrolladas los últimos años han implicado ventajas y más oferta para los pasajeros". Además, afirman que "todas las compañías aéreas permiten un bulto como equipaje de mano de forma gratuita, siempre que se cumplan determinados requisitos en relación a su dimensión y peso".

Desde Facua han valorado la decisión de Consumo. "Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado", ha declarado en una nota el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, que animado a los usuarios afectados a reclamar su dinero.