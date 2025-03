La OCU alerta: así es la nueva estafa que utiliza como cebo a Hacienda

En los últimos años se han venido observando una gran cantidad de estafas relacionados con todo lo que concierne a la actividad diaria humana. Desde un simple mensaje de texto, hasta sacando dinero del banco y ahora último incluso duplicando tu propia voz. El caso es que cada vez son estafas más sofisticadas por lo que debemos conocer cada una de ellas para no ser una víctima.

Ahora bien, en los últimos días se ha venido observando un tipo de estafa que utiliza como cebo al máximo a Hacienda, es decir, al organismo competente en la gestión, inspección y recaudación de los impuestos, principalmente, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.

La nueva estafa que se hace pasar por Hacienda

Tal es el caso de la nueva oleada de estafas, que la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tenido que emitir un comunicado para evitar que las personas caigan en esa trampa. El problema está en que la campaña de la declaración de la Renta está a la vuelta de la esquina, por lo que es muy fácil que cualquier persona caiga en el timo.

Según explican, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad ya se han avisado de que están circulando correos que en realidad son campañas de phishing, un método que emplean los ciberdelincuentes para hacerse pasar por personas o empresas para obtener información y datos sensibles de los usuarios. En este caso, suplantando a la Agencia Tributaria. El usuario recibe un correo que finge venir de la entidad antes mencionada con una notificación o aviso.

Dicho mensaje incluye u enlace que al hacer clic te lleva a una página que simula ser la AEAT, copiando su diseño con sus mismos colores, logo y formato. Una vez estás ahí, te empiezan a pedir datos de entrada como el correo electrónico o contraseña, e incluso algunos datos personales.

Si los introduces, se recibe un mensaje de error pese a que todo esté en orden. Por muchas veces que lo intentes seguirá dando error porque los delincuentes ya tienen lo que buscaban, es decir, los fatos que facilitaste para acceder a la página. Debes tener mucho cuidado porque esta página falsa se asemeja en gran medida a la verdadera de la AEAT.

página falsa Agencia Tributaria La Razón

Cómo identificar este tipo de fraude

Ahora bien, la propia OCU no solo alerta del problema, sino que también ofrece algunos consejos para evitar caer en el engaño, algunos como:

A veces hay pistas evidentes, como faltas de ortografía o redacción. Si las hay, desconfía.

Fíjate en la dirección del remitente: comprobarás que no es la del organismo oficial.

Pasa el cursor sobre el enlace, sin hacer clic, y mira la URL: si no es idéntica a la del sitio oficial, mucho cuidado.

Los asuntos o subjet de los mensajes también son reveladores: según informa Incibe, algunos de los mensajes fraudulentos que están ahora circulando usan como asunto alguno de los siguientes: "Notificación disponible - Identificador XX", o bien "Aviso importante" o "Aviso puesta a disposición de nueva notificación electrónica REF-XX".

Además aclaran que, si recibes un mensaje de estas características no lo abras, sino que debes eliminarlo del buzón de entrada. Y, si por casualidad ya leíste el mensaje, no hagas clic en el enlace. Y, si por casualidad has caído y has rellenado tus datos personales debes cambiar tus contraseñas (sobre todo las que hayas compartido), denúncialo ante las autoridades y mantente alerta a otros posibles movimientos extraños.