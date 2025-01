Otra derrota de Sánchez. ¿Y ahora qué?

El Gobierno presidido por el marido de Begoña cosechó ayer un nuevo y rotundo fracaso en la tramitación en el Congreso de los Diputados de varios Reales Decretos que consideraba importantes para el futuro y en asuntos claves. Es otra derrota más, la primera de este año, que se viene a sumar a las que obtuvo en 2024. En cualquier país de nuestro entorno esta sucesión de derrotas habría bastado para cerrar el quiosco de esta legislatura, disolver las Cortes y convocar elecciones generales. ¿Sucederá esto en España? Mucho me temo que no. Dado el actual panorama político, Pedro Sánchez, que se ha ido a impartir doctrina por Davos, seguirá amarrado al poder porque fuera hace mucho frio, y más en estos momentos. Qué duda cabe de que llegará un momento en el que ya no pueda más, pero, hoy por hoy, como decía el famoso cómico del siglo pasado Joe Rigoli, «yo sigo». Y, si se pierde la legislatura, como se está perdiendo, pues eso, que se pierda.

Porque lo que se dice gobernar en el mejor sentido de la palabra, no se está gobernando. Eso sí, el Ejecutivo se afana en otros menesteres como es gobernar en función de sus propios intereses, barriendo para casa, asaltando la mayor parte de las Instituciones del Estado y colonizando empresas privadas, como ha sido el caso de Telefónica durante los últimos días. Si en un futuro cambiase el color del gobierno, el equipo que llegue a la Moncloa se las verá y deseará para desalojar del poder a los múltiples satélites que el sanchismo está situando en puestos estratégicos. Eso en lo que respecta al interior, porque en lo relativo al exterior, ahora toca esperar a la andanada de aranceles de Trump, que llegará más pronto que tarde. Mientras tanto, y no hay que ser un lince para ello, veo las intenciones del marido de Begoña de utilizar la vuelta de Trump a la Casa Blanca para convertirse en el referente de la izquierda a nivel mundial y enfrentarse al mayor poder que ha acumulado un presidente de Estados Unidos en muchos años, ya que su grupo controla también el Senado y la Cámara de Representantes. Ya me veo a Sánchez argumentado eso de «contra Trump, estaré mejor». El problema es que la factura la pagaremos los españoles.