Pallete avisa de que las grandes tecnológicas abusan del consumo energético: Google y Microsoft consumen más que todo Portugal

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado este miércoles que, en la actualidad, estamos viviendo "la mayor revolución tecnológica de la humanidad" en la que se está ignorando al sector de las telecos, que no juega con las "mismas reglas" que las grandes tecnológicas.

Pallete ha manifestado durante el coloquio celebrado este miércoles en Club Siglo XXI que la financiación de las redes no se está produciendo de forma equilibrada, puesto que el 60% del tráfico de datos de las redes está ocupado por seis grandes operadores que no pagan nada por la infraestructura. Tan solo en los últimos diez años, el sector telco ha invertido 3.600 millones de euros en redes fijas y móviles, cuantía que se ha incrementado ante la consolidación del 5G, entre otros elementos.

A pesar de que el presidente de la compañía considera que "nadie debería ser capaz de consumir más del 5% de la red de forma gratuita", las grandes tecnológicas, para mantener su "hegemonía", siguen abusando de estos recursos compartidos. En este sentido, ha puesto el ejemplo de que Google junto con Microsoft han aumentado su consumo de energía un 85% en tres años y consumen ya más energía que países como Portugal o Perú, lo que supone un "desafío" para el sector de las telecomunicaciones.

Ante este escenario, Pallete ha solicitado que este sector se desregularice para que las "reglas del juego sean las mismas para todos", puesto que las telecos están sometidas a una regulación que "ignora la realidad". "El sector de las telecomunicaciones está regido como cuando era un monopolio incumbente de cobre. Los motivos por los que yo estoy regulado se han quedado obsoletos. No tengo que competir con una mano atada a la espalda, no soy el incumbente, no soy el líder", asevera.

Europa se queda atrás en innovación

A finales de los años 90 confluyó una explosión de dos tecnologías: el mundo móvil y el de Internet; y en la actualidad, estas se han multiplicado por dos, lo que ha dado lugar a cuatro tendencias tecnológicas que están creando "un nuevo mundo": la web3, computación, la red de telecomunicaciones y la inteligencia artificial generativa.

En lo que respecta a la red de telecomunicaciones, desde Telefónica han asegurado estar apostando por la red 5G y Fibra Óptica, apagando las redes de cobre, de 2G y 3G, porque sino dejarían "de ser relevantes". "La fibra en España es un privilegio", asevera. Y es que España es el quinto país de la OCDE en despliegue de fibra, lo que sitúa al país en una "posición de liderazgo" en esta revolución tecnológica.

Pese a ello, Pallete considera que Europa se está quedando atrás en el despliegue del 5G y fibra, ya que aunque era la "cuna de la innovación" en las telecos, el continente está pasando a ser "irrelevante" frente a China y Estados Unidos, que se posicionan como lideres. "Europa tiene que decidir en este mundo de titanes que quiere ser a 10 o 15 años vista", sentencia.