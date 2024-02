Telefónica, Vodafone, Orange, y Deutsche Telekom reclaman un nuevo escenario regulatorio para el sector y un "nuevo acuerdo" para Europa

El Mobile World Congress (MWC) también acogió este lunes a los máximos responsables de los operadores de telefonía móvil Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y Telefónica, quienes reclamaron un nuevo escenario regulatorio para el sector y un "nuevo acuerdo" para Europa que facilite la consolidación entre operadores, que establezca una equidad en el ecosistema digital con los gigantes tecnológicos y que asegure certidumbre sobre las subastas de espectro.

"Estamos impulsando el cambio juntos, pero no es suficiente. Nuestros clientes y millones de empresas europeas dependen de nosotros, necesitan una conectividad líder mundial, innovación y una mayor variedad de servicios. Nosotros estamos listos para cambiar y desempeñar nuestro papel", explica Margherita Della Valle, CEO de Vodafone Group. Ante estas declaraciones, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete asegura que las telecos son la "última esperanza de Europa" y que tienen que hacer su trabajo, ya que "algo está mal" en el sector, y que por tanto, debe solucionarse.

Por su parte, Della Valle considera que las telecos necesitan hacer más y conseguir un nuevo acuerdo, por ello ha explicado los cambios que podrían marcar la diferencia en el plano europeo. El primero de ellos es la necesidad de permitir una mayor escala mediante consolidación en Europa. "No me gusta la idea de tener un competidor más fuerte en España –haciendo referencia a la fusión de Orange y Más Móvil–, pero entonces me veré obligado a competir aún mejor", aseguró José María Álvarez-Pallete.

Ante este escenario, también han recalcado que otro de los cambios para marcar la diferencia es adaptar la regulación a las nuevas realidades del mercado. "La regulación está obsoleta, es previa al siglo XXI y si estamos creando supercomputadores, necesitamos una regulación" que aborde y se acompase con estos avances, sostiene el presidente de Telefónica. Además este pidió una "desregulación total" para que las telecos puedan competir haciendo su trabajo y "con las mismas obligaciones y las mismas reglas" para todos.

En esta línea, garantizar la equidad en el ecosistema digital es necesario en Europa. Las cuatro telecos presentes en la conferencia explicaron que están tratando con más de 100 reguladores diferentes, sin embargo, la situación tiene "diferentes reglas" para las grandes tecnológicas. "La lógica debería ser realmente sencilla en esta era digital. Mismos servicios, mismas reglas, independientemente de quién sea el proveedor", asevera Della Valle.

Por su parte, Christel Heydemann, CEO de Orange manifestó que Europa debe mejorar la regulación del acceso al espectro y facilitar el desempeño competitivo de las empresas, además de abrazar un consumo energético responsable y eficiente de las redes. Para el CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, el sector "necesita ayuda" y coincidió en que la solución pasa en gran media por mejorar la política de espectro.