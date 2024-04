Pallete celebra el apetito de los inversores en Telefónica y abre las puertas: "No sentimos vértigo"

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete ha dado la bienvenida a toda la comunidad inversora en el año del centenario de la compañía y en plena pugna entre el Estado y el fondo saudí STC para convertirse en el mayor accionista de la compañía, un honor que por el momento corresponde a La Caixa, que a través de Criteria y de CaixaBank acaba de aumentar su participación hasta el 7,5%.

"Entendemos el interés que Telefónica suscita en la comunidad inversora", ha dicho Pallete tras recordar el vertiginoso proceso de adaptación de la compañía desde "el mundo que nos vio nacer, la voz" y que la operadora crecerá en generación de caja un 50% y repartirá 5.100 millones en dividendos.

Pallete ha explicado que este interés de los inversores se debe al éxito de la compañía para adaptarse al trafico de datos." En 2015, teníamos 320 millones de clientes, hoy tenemos 388 millones. En 2015, el tráfico de datos que transitaba por nuestra red era de 17 millones de terabites, hoy es de 149 millones. Hemos desplegado más de tres millones de kilómetros de fibra y hemos añadido tecnología 4G y 5G a 78.000 estaciones base. Hemos aumentado un 350% la capacidad de almacenamiento de datos y un 250% la de procesamiento. Hemos desmantelado 126.000 toneladas de cobre, desmantelado 4.000 centrales y hemos apagado el 44% de las redes 2G y 3G", ha dicho.

Sobre la salud financiera de la compañía, ha recordado que en este proceso Telefónica ha afrontado un profundo proceso de reasignación de capital, con una inversión total acumulada de más de 72.000 millones de euros, una reducción de deuda de 22.000 millones, una generación de beneficio acumulado de 21.000 millones y una generación de caja de casi 40.000 millones.

Además, ha incidido en los 19.000 millones de retribución al accionista en el periodo, con un aumento del patrimonio neto de más de 4.000 millones y 95.000 millones en operaciones corporativas. "Telefónica es personas sirviendo a personas y tiene que seguir siendo así", ha remarcado. Respecto al pasado ejercicio, ha subrayado que se han generado "49.000 millones en nuestros mercados, pagado 7.500 millones en impuestos, y generado empleo para 1,3 millones de personas".

"Somos clave en la irrupción de la IA"

Como es ya una tradición, Pallete ha aprovechado su intervención para cargar contra el monopolio de los gigantes de internet, recordando que "la irrupción de la inteligencia artificial hace a Telefónica clave".

"El mundo del que les hablé de hace ocho años ya está aquí. No sentimos vértigo (...) En los inicios de nuestro segundo siglo de vida, vemos a la IA, la capacidad de computación o la Web3 generando una ola de cambio más profunda que la máquina de vapor, la electricidad o internet. Las plataformas reinan sobre un mundo sin reglas, pero están en riesgo por ciudadanos que se rebelan por un uso abusivo de sus datos, una nueva conciencia colectiva que exige un nuevo contrato social. ya es hora de dejarnos competir en igualdad de condiciones", ha advertido a los gigantes de internet y a los reguladores.

"Luchamos por reglas justas entre todos los jugadores, la soberanía del dato no puede ser expropiada sin contrapartida justa, es el tiempo de las personas no de la tecnología, que está al servicio de las personas y no al revés", ha dicho.

En este sentido, se ha comprometido a que Telefónica realice un uso responsable "con una comisión de seguimiento ético de IA". "Nos comprometemos a evitar un uso abusivo de las redes", ha reiterado.