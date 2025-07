El Parlamento Europeo avisa de que rechazará cualquier recorte en la PAC y los fondos regionales

El Parlamento Europeo avisó este martes de que rechazará cualquier recorte que la Comisión Europea proponga para la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión dentro de su propuesta para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, así como la creación de planes nacionales que no contemplen un papel para las regiones.

Así lo han expresado en una rueda de prensa los eurodiputados Sigfried Muresan (Partido Popular Europeo) y Carla Tavares (Socialistas y Demócratas), que liderarán las negociaciones en la Eurocámara sobre las nuevas cuentas para el periodo 2028-2034 la víspera de que el Ejecutivo comunitario desvele su propuesta presupuestaria.

"Rechazaremos una renacionalización del presupuesto de la UE (...) y rechazaremos cualquier intento de la de la Comisión Europea para reducirlo a un cajero automático para 27 intereses nacionales divergentes", advirtió el primero.

Muresan explicó que la idea "maximalista" de introducir planes nacionales en el presupuesto "diluiría" el paso de políticas tradicionales del bloque como la PAC y la Cohesión, dos prioridades que los eurodiputados exigen que sigan siendo "autónomas" y cuenten con una dotación propia y bases legales diferenciadas.

En este sentido, el eurodiputado del PPE remarcó incluso que si no se respeta el papel de las regiones y no se garantiza que la PAC y Cohesión seguirán siendo independientes dentro del presupuesto, la Eurocámara podría incluso "no empezar el proceso" de negociaciones.

Con respecto al tamaño del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), tanto el eurodiputado rumano como la portuguesa han apuntado que la UE "no puede hacer más con menos" y, aunque son "conscientes" de la emergencia de nuevas prioridades como la seguridad y la defensa, han avisado de que rechazaran cualquier "debilitamiento" de la PAC y la Cohesión.

Así, ambos diputados reclamaron que la Política de Cohesión, el programa de la UE para impulsar la convergencia social y territorial, y las ayudas agrícolas de la PAC mantengan "el mismo nivel de financiación" que tienen en el presupuesto actual.

En esta línea, Tavares enfatizó que el mayor gasto en seguridad y defensa "no debe ocurrir a expensas de la Cohesión" e instó a "encontrar formas de financiación" para atender también a las nuevas prioridades del bloque.

En relación a la PAC, Muresan recordó que a los agricultores y ganaderos europeos se les ha pedido que avancen en la transición ecológica en un momento de volatilidad de precios y de condiciones climáticas extremas, por lo que "siguen necesitando el apoyo" de la UE.

"Hay que producir más alimentos en Europa, no menos", expresó el eurodiputado rumano, quien añadió que la seguridad alimentaria es también un pilar de la autonomía estratégica del bloque.

La Comisión Europea presentará mañana su propuesta para el MFP del periodo 2028-2034 en la que se prevé que introduzca una reforma de calado en la gestión de las cuentas con la introducción de un fondo único que agrupe las ayudas agrícolas y de cohesión, a las que los Estados miembros tendrán acceso a través de planes nacionales pactados con Bruselas.

Además, es previsible que la PAC y la Cohesión, que representan cada una alrededor de un 30% del presupuesto comunitario, sufran recortes en sus dotaciones para liberar recursos a nuevas prioridades como la seguridad y la defensa o el impulso de la competitividad económica.