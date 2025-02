Tu pedido de Shein o Temu podría no llegar a casa en las próximas semanas: Bruselas se pone seria con los aranceles

Si eres de esas personas que suele comprar habitualmente en Shein o Temu, debes saber que tus pedidos podrían verse afectados próximamente debido a las nuevas restricciones que planea implantar Bruselas. La Comisión Europea trabaja en el desarrollo de una nueva estrategia para tratar de detener la competencia desleal en el comercio electrónico. Hace unas semanas ya anunciaron su investigación contra Temu, y este miércoles han informado de que harán lo mismo con Shein.

Desde la Comisión Europea planean acelerar la entrada en vigor de esta nueva normativa, que pondría fin a la exención de la que disfrutan los envíos `low cost´ de estos dos gigantes chinos. Actualmente, los pedidos inferiores a 150 euros de empresas chinas como Shein y Temu no tienen que hacer frente a ningún tipo de arancel. El objetivo de Bruselas con esta nueva estrategia es poner fin al gran agujero fiscal del que se están beneficiando estas grandes compañías en detrimento de Europa. Y es que, cada vez son más los millones de personas que realizan pedidos diariamente en estas populares plataformas chinas de comercio electrónico.

Su amplia oferta y sus bajos precios, han hecho que aumente considerablemente el número de clientes desde Europa. Actualmente llegan a nuestro continente alrededor de 4.600 millones de pedidos al año que no superan los 150 euros. Cada día llegan más de 12 millones de paquetes procedentes de países ajenos a la UE, y más del 90% provienen de China. Esto hace que Europa pierda cada año millones de euros en tasas, lo que ha llevado a Bruselas a ponerse seria con los gigantes chinos.

Bruselas endurecerá el control sobre empresas como Temu, Shein o Aliexpress

La Comisión Europea vigila de cerca a las grandes empresas chinas, a quienes acusa de competencia desleal por no cumplir con la normativa vigente en Europa. La exención impositiva de la que hasta el momento han disfrutado estas empresas en importaciones inferiores a 150 euros, han ayudado a favorecer considerablemente su rápido crecimiento. Además de proponer la eliminación de esa exención, desde Bruselas también pretenden crear un nuevo paquete legislativo para la regulación de aduanas.

Con esta propuesta, la Comisión Europea quiere introducir un nuevo impuesto para los paquetes de bajo valor y endurecer los controles de entrada de estos productos de origen chino. Desde Bruselas consideran que las empresas europeas deben cumplir con una serie de normas que no se aplican actualmente a los productos extracomunitarios, lo que favorece la competencia desleal y el aumento de las ventas de productos falsificados a través de la red. Con estas medidas pretenden proteger el comercio intracomunitario, además de ayudar a reducir la huella ecológica y garantizar la seguridad de los consumidores europeos.

Para Bruselas es importante garantizar que los productos importados cumplan con los estándares de calidad y seguridad que exige la UE. Desde la Comisión Europea pretenden establecer un área prioritaria de control aduanero en coordinación con las autoridades nacionales, para reducir la piratería y fomentar la seguridad de los productos importados. Los productos comprados a través del comercio electrónico suponen ya más del 97% de las importaciones que pasan por las aduanas europeas.

Shein responde a las acusaciones de Bruselas, y se muestra abierta a colaborar

Desde Bruselas no dudaron en acusar a los gigantes chinos de engañar a los consumidores con descuentos falsos, así como de hacer uso de tácticas desleales en las que advierten falsamente a los usuarios sobre un supuesto fin de existencias para aumentar de esta forma sus ventas rápidamente. Shein no ha tardado en responder ante estas acusaciones, afirmando que “su modelo de bajo demanda busca reducir la ineficiencia y minimizar el desperdicio de materiales y stock no vendido”.

. A pesar de que a la empresa china no le han sentado nada bien este giro de los acontecimientos en Europa,para tratar de encontrar en las próximas semanas una decisión que convenza a ambas partes : "Nuestros equipos de regulación y cumplimiento normativo de la UE trabajarán para analizar estas recomendaciones y evaluar cómo Shein puede contribuir al fortalecimiento de la industria y a la mejora de la experiencia de compra en línea para los consumidores", ha destacado.