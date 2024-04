Las pensiones de viudedad y orfandad pueden solicitarse ya vía telemática por representantes no apoderados

Solicitar vía pensiones de viudedad por representantes no apoderados -aquellos que no figuran inscritos en el Registro de Apoderamiento- ya es posible vía on line en la Seguridad Social gracias al nuevo servicio puesto en marcha por el Departamento de Elma Saiz, que permitirá a partir de ahora solicitar pensiones de viudedad, orfandad y auxilio por defunción a nombre de otros a través del portal web 'Tu Seguridad Social' (TUSS).

Así lo ha comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en sus redes sociales, en el que informa que para hacer uso de este servicio sólo se necesita acceder al portal TUSS como representante y seleccionar 'Solicitud de viudedad, orfandad y auxilio por defunción' dentro del apartado 'Familia'. Esta funcionalidad permitirá a este tipo de representantes que esté autorizados a la presentación de solicitudes de pensiones de muerte y supervivencia en nombre de otros, previa autorización por los representados mediante un enlace que recibirán a través de un 'SMS' en su teléfono móvil.

El representante debe disponer de Certificado Digital o Cl@ve permanente y el representado debe tener su teléfono móvil registrado en las bases de datos de la Seguridad Social. Las prestaciones por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad o auxilio por defunción) están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.