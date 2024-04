Philip Morris International eleva el peso de sus productos libres humo al 36% de sus ingresos tras invertir más de 12.500 millones desde 2008

Los productos libres de humo ya representan el 36,4% de los ingresos netos de Philip Morris International (PMI), según su Informe Integrado correspondiente al ejercicio de 2023. Esto supone un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando el peso era del 32,1% Aproximadamente, existen 33 millones de usuarios de productos sin humo de PMI, incluidos 28,6 millones de usuarios de IQOS -su dispositivo de calentamiento de tabaco- (3,7 millones más que en 2022) y el 70% de ellos han abandonado el cigarrillo tradicional. En España, no obstante, el margen de crecimiento aún es amplio: hay aproximadamente 350.000 usuarios de IQOS.

IQOS, el dispositivo de calentamiento de tabaco de PMI, se lanzó en diciembre de 2014 y su implantación ha crecido exponencialmente en los últimos años. PMI se ha marcado como objetivo que los ingresos netos procedentes de productos sin humo representen al menos dos tercios del total de la facturación de la compañía en 2030. Detrás de los datos hay más de 12.500 millones de dólares (11.773 millones de euros) de inversión acumulada desde 2008, de los cuales 1.800 millones de dólares (1.695 millones de euros) se concentran en 2023. Asimismo, la compañía acumula más de 2.500 patentes registradas desde 2015 y 1.500 empleos destinados a desarrollo e innovación científica. Buena parte de esa apuesta por los productos libres de humo se concentra en Europa, donde se ubican 7 de las 11 fábricas de los productos libres de humo.

“Vamos a seguir invirtiendo en productos libres de humo. Es el presente y el futuro de nuestra compañía y del sector. Tenemos la capacidad y el conocimiento para seguir mejorando, así que lo haremos”, aseguró Tommaso Di Giovanni, vicepresidente internacional de Comunicaciones de PMI, durante la presentación del informe el martes en París. Los productos sin humo de PMI están a la venta en 84 mercados y existen 25 mercados en los que los productos sin humo representan más del 50% de los ingresos netos anuales (8 más que en 2022).

"Al presentar este Informe Integrado 2023, subrayamos que conseguir un futuro libre de humo no es solo una prioridad, sino la esencia de nuestro propósito", señala Jennifer Motles, directora de Sostenibilidad de PMI, en el documento. Pero para conseguirlo, es necesaria la colaboración de los gobiernos y organismos de salud. "Es importante que las empresas den pasos, pero sin la colaboración de los gobiernos, el progreso nunca va a ser tan rápido como es posible", señaló Tommaso Di Giovanni.

En este sentido, el vicepresidente internacional de Comunicaciones de PMI recordó que la combustión es lo que genera sustancias tóxicas, por lo tanto, cualquier alternativa que no incluya la combustión es menos dañina, hasta un 95% menos. “La población tiene derecho a recibir la información correcta sobre estos productos y los gobiernos tienen la obligación de difundir datos basados en la ciencia. Informar a los fumadores correctamente es un factor clave para reducir el daño y la tasa de tabaquismo”, subrayó en este sentido.

Suecia vs. Francia: éxito contra fracaso

En aquellos países donde los gobiernos y organismos de salud informan sobre el menor impacto en la salud de estas alternativas y les aplican una regulación y una fiscalidad acorde a su menor daño, la tasa de tabaquismo ha descendido radicalmente. Destaca el caso de Suecia, que gracias al snus (producto de tabaco sin humo en formato húmedo y pasteurizado que administra nicotina a través de las encías) se ha convertido en el primer país del mundo libre de humo, al reducir su tasa de fumadores por debajo del 5%. Este dato insólito lleva aparejado una caída de las enfermedades y muertes vinculadas al tabaquismo.

Pese a la evidencia científica, la UE prohíbe la comercialización de este producto en el resto de Estados miembros. "La ideología política es la principal razón para que el snus esté prohibido en la UE, pero esperamos que este error no se traslade a otras alternativas libres de humo, como las bolsitas de nicotina y los cigarrillos electrónicos, que han demostrado reducir las tasas de tabaquismo en países como Reino Unido y Nueva Zelanda", apuntó Di Giovanni.

De hecho, el Ejecutivo de Reino Unido alienta a los fumadores a usar cigarros electrónicos si no pueden o no quieren dejar de fumar, incluso con prescripción y apoyo económico, así ha reducido la prevalencia del tabaquismo un 29% desde 2014. En la actualidad, sólo el 13% de la población británica fuma. En el lado contrario se encuentra Francia, uno de los pocos países de la UE que no diferencia entre los cigarrillos y los productos libres de humo. En consecuencia su tasa de fumadores es considerablemente más alta: alrededor del 30%. "Se ha enfocado en subir los impuestos y esto ha provocado que un tercio del consumo de cigarrillos provenga del comercio ilícito, lo que impide recaudar al Estado y perjudica aún más la salud de los fumadores, porque no saben lo que fuman", criticó el vicepresidente internacional de Comunicaciones de PMI. "La incidencia del tabaquismo no se ha reducido. El modelo francés ha demostrado no ser el adecuado", sentenció.

Sostenilidad y compromiso social

En materia de sostenibilidad, la compañía ha conseguido una calificación Triple A del CDP en seguridad climática, forestal e hídrica por cuarto año consecutivo. Entre las medidas que le han permitido coronarse como una empresa sostenible destacan que el 94% del tabaco es adquirido sin riesgo de deforestación neta de bosques naturales gestionados y sin conversión de ecosistemas naturales, así como la optimización de 8,14 millones de metros cúbicos de agua desde 2019 en sus zonas de cultivo de tabaco, una cantidad que casi se ha doblado respecto al dato acumulado en 2022. Además, desde 2021 alrededor de 320.000 dispositivos electrónicos sin humo han sido renovados o reparados. Destaca el caso de Hungría, donde el 89% de los dispositivos se reciclan.

"PMI es la única compañía tabacalera que se ha comprometido a dejar los cigarrillos atrás, pero no podemos solucionar el impacto de los cigarrillos en la salud sin solucionar los otros impactos", señaló Miguel Coleta, director global de Sostenibilidad de PMI. Para la compañía, las prioridades a nivel de producto son: maximizar los beneficios de los productos libres de humo, dejar atrás atrás los cigarrillos, reducir los residuos post-consumo y buscar activamente un impacto en la salud pública. A nivel operacional, los pilares del cambio son: perseguir un ambiente de trabajo inclusivo, mejorar la calidad de vida de todas las personas implicadas en la cadena de suministro, abordar el cambio climático y preservar la naturaleza. "Nuestro objetivo es reducir, reducir y reducir y, en los casos en los que no es posible, compensar el impacto", subrayó Coleta.

En declaraciones a LA RAZÓN, el director de sostenibilidad de PMI considera que "los datos que la OMS atribuye a la industria del tabaco (a nivel de sostenibilidad) no reflejan la realidad de nuestro negocio" y asegura que las compañías tabacaleras pueden ser sostenibles. El experto considera que todavía no hay suficiente confianza en el sector, pero espera que su "transparencia, apertura y voluntad de innovación" hagan cambiar de opinión a los reguladores, que en ocasiones basan sus políticas en ideología en lugar de en la evidencia científica. "Estamos comprometidos con el cambio, pero la regulación desempeña un papel crucial para impulsar a las empresas en esa dirección", apostilló Coleta.

Desde el punto de vista social, la compañía ha realizado 8 evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos desde 2018 en los países de mayor riesgo; existe una prevalencia del 0,1% de trabajo infantil (dato correspondiente a incidencias) entre los agricultores contratados que suministran tabaco a PMI; y la firma cuenta con un 41,8% de puestos directivos ocupados por mujeres, superando su objetivo del 40%.