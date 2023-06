Daniel Cuevas (Philip Morris): «Si lo que hacemos es prohibir y regular todas las alternativas de forma idéntica, lo más probable es que el cigarrillo se perpetúe»

«Si lo que hacemos es prohibir y regular todas las alternativas de forma idéntica, lo más probable es que el cigarrillo se perpetúe». Con esta contundencia se ha estrenado ante los medios Daniel Cuevas, nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Portugal. Tras haber liderado en los últimos años el lanzamiento de Iqos en Italia y en Rumanía, Cuevas regresa a España con el objetivo de que nuestro país deje de estar a la cola de la transición desde el cigarrillo hacia alternativas libres de humo. «Mi objetivo es poner a España en la misma senda, alcanzar los mismos crecimientos y dirección que otros países europeos como Italia, Grecia o Portugal, ya que vamos más lentos que el resto de Europa. Me gustaría que España llegue a la ‘Champions League’ de países del grupo, de lo que aún está lejos, para atraer un mayor número de inversiones y acelerar la transformación del sector a alternativas libres de humo», asegura.

El nuevo director general recuerda que en Italia, donde se lanzó Iqos dos años antes que en el mercado español y que tiene 11 millones de fumadores frente a los 9 millones de España, este dispositivo de calentamiento de tabaco cuenta con tres millones de usuarios, mientras que en España sólo hay 300.000. La cuota de mercado de Iqos en España es del 2,1%, «una de las más bajas de Europa», insiste Cuevas, y hasta seis veces inferior a la de países con perfiles similares como Italia, Grecia o Rumanía.

Hay dos motivos principales por los que España se está quedando atrás en esta transformación: la confusión y falta de conocimiento sobre la diferencia entre el cigarrillo convencional y el calentamiento de tabaco y una regulación que no tiene en cuenta el perfil de riesgo de las alternativas menos perjudiciales que hay en el mercado. «La fiscalidad y la regulación de los distintos productos debería ser proporcional a su perfil de riesgo. Es un error equipararlo todo, ya que los fumadores no tienen un incentivo para pasarse a una alternativa mejor y también es injusto para los actuales usuarios. Es como si al coche eléctrico lo tratasen con toda las desventajas que a los vehículos de combustión», subraya Cuevas. Para el directivo, Suecia es el ejemplo a seguir: «Está a punto de convertirse en un país libre de humo, con una tasa de tabaquismo inferior al 5%, gracias a fomentar una alternativa mejor al cigarrillo convencional, el snus (tabaco oral que administra nicotina por las encías). No lo ha hecho con muchos impuestos».

Philip Morris ha decidido bajar el precio de sus dispositivos para impulsar esta transición hacia alternativas menos perjudiciales. «Es un hito único. Todo lo que podamos poner de nuestra parte para crear esa aceleración lo estamos haciendo», asegura Cuevas, pero este salto hacia una mejora de la salud pública sólo se puede conseguir «con la ayuda de la sociedad y de las Administraciones». añade. «La industria automovilística y energética se están transformando y cuentan con el apoyo sin dudarlo de la Administración. Echo en falta este diálogo en este tema», incide Cuevas. «Hay una gran preocupación por proteger al no fumador. Este no debería empezar jamás y el fumador lo mejor que puede hacer es dejar de usar cualquier producto de nicotina. No hay debate, pero sabemos que muchos fumadores no consiguen o no quieren dejar de fumar. Estas personas deberían saber que hay alternativas menos dañinas que reducen la exposición a sustancias tóxicas en una media del 90-95%», explica el directivo.

Esta mejora de la salud pública va ligada al crecimiento económico y la creación de empleo. Con la introducción de Iqos en España, la compañía ha triplicado el número de puestos de trabajo en los últimos cuatro años, pasando de 400 a 1.200. Además, la multinacional también ha apostado por la cadena de valor del tabaco, comprando 230 millones de euros en hoja de tabaco en los últimos 10 años, mientras que en la industria han invertido recientemente con su socio en Canarias 15 millones de euros para llevar allí una producción, que ha creado 120 empleos. Asimismo, ha generado otros 130 empleos en Extremadura con sus centros de servicios digitales de información. «En la medida que consiga acelerar que más gente abandone el cigarrillo tradicional y se pase a las alternativas sin humo conseguiré mi propósito de incrementar las inversiones en España», afirma el nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Portugal.

Sexta boutique de Iqos en España

Cuevas destaca la puesta en marcha de las «boutiques» de Iqos, su dispositivo de calentamiento de tabaco, para dar a conocer el producto, explicar cómo funciona y por qué es menos perjudicial que el cigarro y acercarse a los consumidores. De esta forma, avanzó en su encuentro con los medios la apertura este jueves de una nueva tienda en Valencia, la sexta a nivel nacional, que se unirá a las que la multinacional ya tiene en Madrid (con dos espacios físicos), Barcelona, Badajoz y Las Palmas.