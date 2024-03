Pisos de protección oficial: así es cómo puede solicitarlos paso a paso

Encontrar un lugar donde vivir en nuestro país es cada vez más complicado. Los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de venta, no han dejado de incrementarse, lo que ha provocado que vivir de forma independiente se haya convertido en un lujo que no está al alcance de muchos. No obstante, aunque estas sean las opciones más populares, no son las únicas, ya que aquellos que tengan mayores dificultades económicas podrán acceder a viviendas de protección oficial (VPO).

Este tipo de inmuebles promovidos por la Administración Pública se ponen a disposición de aquellos colectivos más vulnerables con el objetivo de facilitarles el acceso a una vivienda a precios asequibles, que son inferiores al valor de mercado. "Están pensadas para aquellas personas que, al no contar con los recursos económicos necesarios, tienen más dificultades para comprar o alquilar viviendas a precio libre", explica el portal inmobiliario Fotocasa.

Las características que las VPO deben cumplir las establecerá cada comunidad autónoma, así como su precio máximo de venta o alquiler. Estas también determinarán los requisitos para poder solicitar una vivienda de protección oficial, y aunque tengan algunas condiciones concretas, por lo general, para poder ser candidato suelen exigirse las siguientes:

Ser mayor de edad .

. No disponer de una vivienda en propiedad .

. Estar inscrito en el registro público de demandantes de VPO en su municipio o ciudad.

en su municipio o ciudad.

No superar el límite de rentas establecido, que suele ubicarse entre el 2,5 y 5,5 veces el IPREM , es decir, entre 21.000 euros y 46.200 euros.

, es decir, entre 21.000 euros y 46.200 euros. Estar empadronado en la ciudad en la que se quiere acceder a una vivienda protegida.

en la que se quiere acceder a una vivienda protegida. La VPO debe constituir la vivienda habitual y permanente del solicitante.

1. Inscribirse en el Registro como demandante de la VPO

Además de asegurarse de cumplir con estos requisitos, el interesado en solicitar este tipo de viviendas también deberápara convertirse en candidato. Pero, ¿cómo puede una persona apuntarse a los pisos de protección oficial?

El primer paso será acceder a la página web oficial del departamento de vivienda del municipio del interesado en solicitar estos inmuebles. En esta aparecerán los requisitos y la documentación necesaria para inscribirse como demandante de VPO:

DNI o NIE .

. Volante de empadronamiento en la localidad.

en la localidad. Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal o Certificado de Imputaciones en su defecto.

del último ejercicio fiscal o Certificado de Imputaciones en su defecto.

Solicitud rellenada y firmada de inscripción individual o conjunta.

En caso de discapacidad, certificado de reconocimiento de grado de discapacidad; y en caso de familia numerosa o monoparental, título en vigor correspondiente.

Después, el interesado deberá acudir a la oficina de su municipio, yde viviendas de protección oficial si existe esta posibilidad.

El portal inmobiliario explica que "la inscripción en el Registro de solicitantes de VPO suele tener una vigencia de un año y da derecho a optar a la adjudicación de viviendas de protección oficial participando en los procesos de selección"

2. Revisar la oferta de viviendas protegidas en la localidad

El siguiente paso será conocer la lista de promociones de viviendas protegidas en vigor que aparece en la página web del ayuntamiento donde se resida. En este anuncio aparecerán las condiciones del procedimiento de adjudicación, el número de viviendas de protección oficial ofertadas, el precio de los inmuebles y la documentación que debe presentarse.

3. Enviar solicitud para acceder a la VPO

Las normas para formalizar el procedimiento adjudicación de estas viviendas las establecerá cada promoción, por los que será necesario revisar las condiciones para enviar la solicitud.

Aquellos interesados en participar en el proceso de selección para optar a una VPO "deben cumplimentar un modelo de solicitud y enviarlo a través del correo electrónico que las promotoras indican en el anuncio de la promoción de viviendas protegidas", asevera el portal inmobiliario.

4. Esperar la respuesta del promotor sobre la solicitud de la VPO

En el caso de ser seleccionado, el promotor se pondrá en contacto a través de correo electrónico o teléfono con los solicitantes para facilitarles la información necesaria para comprar o alquilar el inmueble e iniciar el proceso de adjudicación.