Planas ríe en campaña mientras «arde» el campo español

Luis Planas ha dedicado los últimos días a hacer campaña electoral en Galicia en lugar de atender a la grave situación que se ha creado por las protestas generalizadas de los agricultores y ganaderos prácticamente en toda España. Se trata ya de la oleada de movilizaciones más importantes de este siglo, superando a las que tuvieron lugar hace cuatro años, que se vieron interrumpidas por la llegada de la pandemia. Además, en alguno de los actos, el ministro de Agricultura ha recibido las alabanzas del presidente del Gobierno en los siguientes términos: “Luis Planas es un pedazo de ministro”. Sin embargo, ninguno de los dos, ni el jefe del ejecutivo ni el responsable de la política agraria, han encontrado tiempo durante los últimos diez días para reunirse con el sector y abordar la situación por la que atraviesa el campo español.

Se han escondido. Justo lo contrario de lo que hicieron en Francia, cuando a las pocas horas de estallar las movilizaciones y las tractoradas, el nuevo primer ministro (casi recién aterrizado en el cargo) y el de Agricultura multiplicaron sus contactos con los representantes de las organizaciones agrarias y también con los que encendieron la mecha de las primeras protestas, hasta que cerraron un pacto con medidas concretas de apoyo, que ya han comenzado a publicarse en el equivalente a su Boletín Oficial del Estado (BOE)

Para esta semana el Gobierno ha convocado dos reuniones. Una para abordar los problemas de la falta de mano de obra en el campo, asunto que es importante, pero que no figura entre las prioridades y reivindicaciones de los que protestan estos días; las organizaciones agrarias consideradas representativas han declinado su asistencia por problemas de agenda, ya que la convocatoria fue hecha deprisa y corriendo.

El otro encuentro es el del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que, a pesar de los múltiples problemas que hay en el funcionamiento y de las promesas que hizo Planas hace cuatro años, se ha reunido en muy escasas ocasiones. Ahora el ministro ha convocado a los miembros del mismo, que son multitud, porque forman parte las organizaciones agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria, las varias asociaciones que representan a la distribución y miembros de otros foros y organismos diversos. Vamos, un “batiburrillo” citado para la foto y transmitir la idea de que se está haciendo algo.

Los representantes de las tres organizaciones agrarias reconocidas, que se han visto sobrepasadas por las protestas y tractoradas convocadas por la Plataforma 6F, se encuentran ante un dilema: asistir, aunque estén muy cuestionadas por una parte de los que han salido a las carreteras en los últimos días, y a sabiendas de que no habrá acuerdos con medidas concretas que ofrecer a sus afiliados, o no acudir a la cita. Mientras tanto, la citada Plataforma 6F no ha sido convocada, por lo menos hasta el momento.